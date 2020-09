A DEWA organiza a exposição WETEX e o Dubai Solar Show na modalidade virtual, de 26 a 28 de outubro de 2020

WETEX and Dubai Solar Show, First Ever Carbon Neutral 3D Virtual Exhibition (Photo: AETOSWire)

WETEX and Dubai Solar Show, First Ever Carbon Neutral 3D Virtual Exhibition (Video : AETOSWire)

WETEX and Dubai Solar Show, First Ever Carbon Neutral 3D Virtual Exhibition (Video : AETOSWire)

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--A Autoridade de Eletricidade e Água (Electricity and Water Authority, DEWA) de Dubai organizará a 22a Exposição Água, Energia, Tecnologia e Meio Ambiente (Water, Energy, Technology and Environment Exhibition, WETEX) e o 5o Dubai Solar Show virtualmente de 26 a 28 de outubro de 2020. As duas feiras proporcionarão uma nova experiência para os expositores apresentarem seus produtos de forma inovadora, por meio de estandes 3D personalizáveis ​​para atender às necessidades de cada empresa. Também estarão disponíveis reuniões, seminários e workshops usando as tecnologias inteligentes mais recentes.

“Por 21 anos, a WETEX estabeleceu sua posição como uma das maiores e mais importantes exposições globais de água, meio ambiente e energia. Com nossa liderança sábia, aprendemos a importância de transformar desafios em oportunidades. Devido às medidas de precaução implementadas na maioria dos países por causa da COVID-19, a WETEX e o Dubai Solar Show 2020 acontecerão virtualmente; usando a infraestrutura digital de última geração da DEWA. Isso proporcionará uma experiência excepcional para os expositores atingirem um número maior de visitantes em todo o mundo”, disse HE Saeed Mohammed Al Tayer, diretor administrativo e CEO da DEWA, ​​e fundador e presidente da WETEX e do Dubai Solar Show.

Al Tayer explicou que a WETEX e o Dubai Solar Show oferecem uma excelente oportunidade para empresas públicas e privadas alcançarem milhares de participantes, executivos e tomadores de decisão nos campos de energia, água, energia renovável, meio ambiente e sustentabilidade. Eles poderão fazer negócios, construir parcerias e aprender sobre as necessidades do mercado, especialmente devido à crescente adoção da tecnologia solar fotovoltaica nos Emirados Árabes Unidos e na região.

Dr. Yousef Al Akraf, vice-presidente executivo de Suporte de Negócios e Recursos Humanos da DEWA e líder dos Comitês de Vendas, Logística e Patrocínio da WETEX, disse que a exposição deste ano é uma oportunidade importante para aprender sobre as mais recentes tecnologias inteligentes e soluções inovadoras em energia renovável , água e sustentabilidade. Os visitantes poderão participar de seminários e workshops especializados para encontrar especialistas globais em economia verde, cidades inteligentes, inovação e desenvolvimento sustentável. Ele observou que a WETEX e o Dubai Solar Show 2019 atraíram 2.350 expositores e 38.718 visitantes de 89 países.

Para obter mais informações sobre a WETEX e o Dubai Solar Show, visite www.wetex.ae.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.