Takeda inaugura una nueva planta de fabricación de terapia celular de I+D para sustentar la expansión de los programas clínicos de próxima generación

Takeda opened a state-of-the-art R&D cell therapy manufacturing facility at its R&D headquarters in Boston, Massachusetts. The facility builds Takeda's leadership capabilities in cell therapy and increases its capacity to supply innovative cell therapies for global clinical trials.

Takeda opened a state-of-the-art R&D cell therapy manufacturing facility at its R&D headquarters in Boston, Massachusetts. The facility builds Takeda's leadership capabilities in cell therapy and increases its capacity to supply innovative cell therapies for global clinical trials.

OSAKA, Japón--(BUSINESS WIRE)--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ("Takeda") ha anunciado hoy la expansión de sus capacidades de fabricación de terapias celulares con la apertura de una nueva instalación de fabricación de terapias celulares de investigación y desarrollo de unos 2230 metros cuadrados en su sede de investigación y desarrollo en Boston, Massachusetts. La instalación proporciona capacidades de investigación y desarrollo integrales y acelerará los esfuerzos de Takeda para desarrollar terapias celulares de próxima generación, inicialmente centradas en oncología, con potencial para expandirse a otras áreas terapéuticas.

"Estamos colaborando con algunos de los mejores científicos e innovadores de todo el mundo para establecer una línea de inmunooncología sumamente diferenciada, que da un salto hacia nuevas modalidades y mecanismos con potencial curativo", señaló el doctor Chris Arendt, Jefe de la Unidad de Área Terapéutica de Oncología de Takeda. "Con tres programas de terapia celular oncológica en la clínica y dos más dirigidos a ingresar a la clínica en el año fiscal 2021, estamos trabajando con urgencia y propósito en beneficio de los pacientes. Esta nueva instalación nos ayuda a escalar rápidamente nuestras capacidades de fabricación para poder avanzar simultáneamente en varios programas de terapia celular altamente diferenciados".

La terapia celular oncológica es un tipo de inmunoterapia que utiliza células inmunitarias modificadas genéticamente para encontrar y destruir células cancerosas. Debido a que las terapias celulares se diseñan a partir de células vivas, deben fabricarse en un entorno estrictamente regulado para mantener la limpieza, la consistencia y el control de la contaminación. Cada plataforma de terapia celular oncológica tiene requisitos únicos en cuanto a los procesos para formular, fabricar, transportar y finalmente administrar los medicamentos a los pacientes. La terapia celular de la próxima generación es una de las múltiples plataformas de investigación de Takeda en oncología como parte de su especialización en inmunidad redirigida. La cartera de Takeda de diversos programas de inmunooncología aprovecha la inmunidad innata, incluso a través de terapias celulares innovadoras, plataformas de inmunoactivadores, inmunomodulación innata, plataformas de puntos de control inmunológico con andamiaje novedoso y virus oncolíticos.

Una instalación especialmente diseñada para agilizar el progreso de la investigación y el desarrollo de la terapia celular

La planta de fabricación de terapia celular de I+D producirá terapias celulares para la evaluación clínica, desde el descubrimiento hasta los ensayos fundamentales de Fase 2b. La planta actual respeta las buenas prácticas de fabricación (BPFA) y fue diseñada para cumplir todos los requisitos reglamentarios de EE. UU., la UE y Japón para la fabricación de terapias celulares, con el fin de avalar los ensayos clínicos de Takeda en todo el mundo. Será fundamental en el desarrollo de las capacidades de terapia celular de Takeda y la capacidad para avanzar en múltiples plataformas y programas de terapia celular oncológica de próxima generación con colaboradores de clase mundial, entre ellos, el Premio Nobel Shinya Yamanaka, M.D., Ph.D., Kyoto University (células madre pluripotentes inducidas), Adrian Hayday, Ph.D., Gamma Delta Therapeutics (células T gamma delta), Koji Tamada, M.D., Ph.D., Noile-Immune Biotech (células T blindadas con receptores de antígenos quiméricos), Michel Sadelain, M.D., Ph.D., Memorial Sloan Kettering Cancer Center (receptores de antígeno quimérico de la próxima generación) y Katy Rezvani, M.D., Ph.D., The University of Texas MD Anderson Cancer Center (CAR-NK).

Takeda y MD Anderson están desarrollando el mejor producto de terapia celular alogénica de su clase (TAK-007), una terapia de células asesinas naturales dirigidas por receptor de antígeno quimérico (CAR-NK) para CD-19 de Fase 1/2 con potencial para el uso inmediato se está estudiando en pacientes con linfoma no Hodgkin (LNH) recidivante o resistente al tratamiento y leucemia linfocítica crónica (LLC). Asimismo, se iniciaron recientemente dos estudios adicionales de Fase 1 de los programas de terapia celular de Takeda: células CAR T 19(T2)28z1xx (TAK-940), un dominio de señalización CAR-T de la próxima generación desarrollado en asociación con Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) para tratar cánceres de células B en recaída o refractarios, y un CAR-T blindado con citocinas y quimiocinas (TAK-102) desarrollado en asociación con Noile-Immune Biotech para tratar tumores sólidos previamente tratados que expresan GPC3. El Dr. Sadelain y MSK tienen derechos de propiedad intelectual e intereses asociados relacionados con el contenido de este comunicado en virtud de acuerdos de licencia entre MSK y Takeda.

Aprovechar el poder del motor traslacional de terapia celular de Takeda

La colaboración proactiva y profunda entre la investigación y el desarrollo y la fabricación comercial es fundamental para desarrollar y ofrecer terapias celulares de próxima generación. El motor traslacional de terapia celular de Takeda (Cell Therapy Translational Engine, CTTE) relaciona la ciencia traslacional clínica, el diseño, el desarrollo y la fabricación de productos en cada fase de investigación, desarrollo y comercialización. Ofrece bioingeniería, química, fabricación y control, gestión de datos, capacidades analíticas, clínicas y de traslación en un solo espacio para superar muchos de los desafíos de fabricación que surgen en el desarrollo de las terapias celulares.

"Con la proximidad y la estructura de nuestros equipos de terapia celular, podemos aplicar rápidamente lo que aprendemos a través de una cartera diversa de terapias celulares de la próxima generación que comprenden células asesinas naturales CAR, células T CAR blindadas y células T gamma delta, entre otras", subrayó Stefan Wildt, Ph.D., Jefe de Ciencias Farmacéuticas y Motor Traslacional, de Cell Therapies en Takeda. "Los conocimientos adquiridos en la fabricación y el desarrollo clínico se pueden compartir rápidamente entre nuestros equipos globales de investigación, fabricación y calidad, una capacidad fundamental en nuestro esfuerzo por ofrecer tratamientos que pueden ser transformadores para los pacientes, lo más rápido posible".

Acerca de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) es una compañía biofarmacéutica líder mundial impulsada por I+D y basada en valores, con sede en Japón. Su compromiso es brindar una mejor salud y un futuro más próspero a los pacientes al traducir la ciencia en medicamentos sumamente innovadores. Takeda concentra sus esfuerzos de I+D en cuatro áreas terapéuticas: oncología, gastroenterología, enfermedades raras y neurociencias. También invertimos en I+D orientado a terapias derivadas del plasma y vacunas. Nos centramos en el desarrollo de medicamentos altamente innovadores que contribuyan a lograr una diferencia en la vida de las personas al traspasar la frontera de las nuevas opciones de tratamiento y aprovechar nuestro motor mejorado y cooperativo de I+D y sus capacidades para crear una cartera sólida, de modalidades diversas. Nuestros empleados asumen el compromiso de mejorar la calidad de vida de los pacientes y colaborar con nuestros socios de la atención sanitaria en aproximadamente de 80 países.

Para obtener más información, visite https://www.takeda.com.

Aviso importante

A los fines de este aviso, “comunicado de prensa” significa este documento, cualquier presentación oral, cualquier sesión de preguntas y respuestas y cualquier material escrito u oral discutido o distribuido por Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”) con respecto a este lanzamiento. Este comunicado de prensa (que incluye cualquier sesión informativa oral y cualquier pregunta y respuesta en relación con él) no pretende, y no constituye, representa ni forma parte de ninguna oferta, invitación o solicitud de ninguna oferta de compra, o de adquirir, suscribirse, intercambiar, vender o disponer de ninguna otra forma otro tipo de valores, ni la solicitud de ningún voto ni aprobación en ninguna jurisdicción. No se ofrecen acciones ni otros valores al público mediante este comunicado de prensa. No se realizará ninguna oferta de valores en los Estados Unidos, excepto de conformidad con el registro bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según su enmienda, o una exención de dichos valores. Este comunicado de prensa se proporciona (junto con cualquier información adicional que pueda proporcionarse al destinatario) con la condición de que sea utilizado por el destinatario solo a fines informativos (y no para la evaluación de ninguna inversión, adquisición, eliminación ni ninguna otra transacción). Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una infracción a las leyes de valores vigentes.

Las empresas en las que Takeda posee inversiones directas e indirectas son entidades individuales. En este comunicado de prensa, “Takeda” se usa a veces por conveniencia, y se hacen referencias a Takeda y a sus filiales en general. Del mismo modo, las palabras “nosotros” y “nuestro” también se usan para referirse a las filiales en general o para quienes trabajan para ellas. Estas expresiones también se usan en casos en los que la identificación de la empresa o empresas en particular no tiene ningún sentido específico.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa y cualquier material distribuido en relación con este puede contener declaraciones prospectivas, creencias u opiniones con respecto a los futuros negocios, la posición futura y los resultados de las operaciones de Takeda; estas incluyen estimaciones, pronósticos, objetivos y planes para Takeda. Sin limitación, las declaraciones prospectivas suelen incluir palabras tales como «objetivos», «planes», «cree», «espera», «continúa», «supone», «objetivo», «pretende», «asegura», «hará», «podría», «debería», «tendría», «posible», «anticipa», «estima», «proyecta» o expresiones similares o su forma negativa. Estas declaraciones prospectivas se basan en supuestos sobre muchos factores importantes, entre ellos los siguientes, que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas: las circunstancias económicas que rodean el negocio global de Takeda, incluidas las condiciones económicas generales en Japón y Estados Unidos, presiones y desarrollos competitivos, cambios en las leyes y reglamentos aplicables, el éxito o fracaso de los programas de desarrollo de productos, decisiones de las autoridades reglamentarias y el momento en que se toman, fluctuaciones en los tipos de interés y de cambio de moneda, reclamaciones o preocupaciones con respecto a la seguridad o eficacia de los productos comercializados o candidatos a productos, el impacto de las crisis sanitarias, como la nueva pandemia de coronavirus, en Takeda y sus clientes y proveedores, incluidos los gobiernos extranjeros en los países en los que Takeda opera, o en otras facetas de su negocio, el tiempo y el impacto de los esfuerzos de integración posteriores a una fusión con las empresas adquiridas, la capacidad de desinvertir en activos que no son fundamentales para las operaciones de Takeda y el tiempo de cualquier desinversión de este tipo, y otros factores identificados en el Informe Anual más reciente de Takeda en el Formulario 20-F y los otros informes de Takeda presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos, disponibles en el sitio web de Takeda en https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ o en www.sec.gov. Takeda no asume obligación alguna de actualizar las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa o cualquier otra declaración a futuro que pueda realizar, excepto cuando lo exija la ley o la norma de la bolsa de valores. El rendimiento pasado no es un indicador de resultados futuros; los resultados de Takeda en el presente comunicado de prensa pueden no ser indicativos, y no son una estimación, previsión o proyección de los resultados futuros de Takeda.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.