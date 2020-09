WETEX and Dubai Solar Show, First Ever Carbon Neutral 3D Virtual Exhibition (Photo: AETOSWire)

WETEX and Dubai Solar Show, First Ever Carbon Neutral 3D Virtual Exhibition (Video : AETOSWire)

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) zal de 22e Water, Energie, Technologie en Milieu Tentoonstelling (WETEX) en de 5e Dubai Solar Show virtueel organiseren van 26-28 oktober 2020. De twee Beurzen zullen exposanten een nieuwe ervaring bieden om hun producten innovatief te presenteren, door middel van 3D aanpasbare stands om aan de behoeften van elk bedrijf te voldoen. Ze zullen ook vergaderingen, seminars en workshops mogelijk maken met behulp van de nieuwste slimme technologieën.

“Al 21 jaar heeft WETEX zijn positie gevestigd als een van de grootste en belangrijkste mondiale water-, milieu- en energietentoonstellingen. Van ons wijze leiderschap hebben we geleerd hoe belangrijk het is om uitdagingen om te zetten in kansen. Vanwege de voorzorgsmaatregelen die in de meeste landen zijn geïmplementeerd vanwege COVID-19, zullen WETEX en de Dubai Solar Show 2020 virtueel plaatsvinden; gebruikmakend van DEWA’s state-of-the-art digitale infrastructuur. Dit zal exposanten een uitzonderlijke ervaring bieden om een groter aantal bezoekers over de hele wereld te bereiken,” zei HE Saeed Mohammed Al Tayer, MD & CEO van DEWA, en oprichter en voorzitter van WETEX en Dubai Solar Show.

