BANGALORE, India e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Exponential-e, prestigioso e innovativo provider di soluzioni per il cloud (cloud service provider, CSP) con sede nel Regno Unito specializzato in servizi di connettività aziendale e comunicazione unificata, ha stretto oggi un accordo di collaborazione strategica con L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), azienda globale leader operante esclusivamente nel settore dei servizi ingegneristici, allo scopo di sviluppare congiuntamente soluzioni per la trasformazione degli ambienti di lavoro dei clienti per il periodo post-COVID.

Nella ‘nuova normalità’ introdotta dalla pandemia, le aziende stanno ridefinendo le operazioni aziendali in fasi e pianificando il ritorno dei propri organici accordando la priorità assoluta alla salute e alla sicurezza.

