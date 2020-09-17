 Singlife选择穆迪分析解决方案来帮助其因应IFRS 17的要求

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--穆迪分析(Moody’s Analytics)今天宣布，其软件已被新加坡领先的数字保险公司Singlife选中。Singlife将使用穆迪分析的RiskIntegrity™ for IFRS 17解决方案和Scenario Generator，来更好地因应IFRS 17会计准则的新报告要求。

为辅助精算师以及会计、财务和IT专业人员而设计的RiskIntegrity for IFRS 17解决方案以软件即服务(SaaS)解决方案的方式提供，具有协助客户有效实施新标准所需的功能。作为SaaS解决方案，其基础设施和维护由穆迪分析管理，以帮助Singlife符合IFRS 17的初始要求，同时因应该准则的未来更新。

Singlife还将在其IFRS 17方案中使用穆迪分析的市场一致性情景生成器。情景生成器是一套随机资产建模工具，可让保险公司生成风险中性的情景来进行负债评估。根据IFRS 17，保险公司将需要对期权和担保设定与市场一致的价值，而这通常由情景生成器来完a成。

Singlife财务总监Philip Shin表示：“Singlife正在从金融科技初创企业向成熟的金融机构过渡。在我们向东南亚市场扩展的过程中，与一家能够响应并留意不断变化的业务需求，熟悉因应IFRS 17要求的地区性差异，以及有助于确保最高合规标准的软件提供商进行合作非常重要。我们在选择供应商的过程中通过与穆迪分析公司的互动，发现他们的团队明显对IFRS 17非常熟悉。他们还清楚地了解如何将新的和不断变化的财务报告要求纳入未来的升级中。”

穆迪分析高级总监Andrew Waters表示：“我们的SaaS交付方法使Singlife可以立即使用RiskIntegrity for IFRS 17解决方案，从一开始就能上手使用，并为有效地协作实施IFRS 17奠定了基础。Singlife不仅能受益于当前功能，而且还将享受到准则产品的未来升级以符合其要求，从而确保因应准则变化所需的灵活性。”

今年早些时候，穆迪分析在InsuranceERM大奖中赢得了IFRS 17年度解决方案奖和其他四个类别的奖项。

点击此处以更多地了解穆迪分析的IFRS 17解决方案套件，以及为保险公司提供的相关精算、风险和财务解决方案。

关于穆迪分析

穆迪分析致力于为市场提供金融洞见和各种分析工具，帮助商业领袖做出更好、更快的决策。我们将深厚的风险管理专长、广博的信息资源及创新的技术应用融会贯通，帮助我们的客户自信地驰骋于不断发展变化的市场。我们以提供业界领先、屡获殊荣的解决方案而著称，涵盖研究、数据、软件及专业服务，可灵活搭配组合，提供顺畅无碍的客户体验。我们对卓越的追求、开放的思维方式以及对满足客户需求的重视，使我们成为全球数千家组织机构所信赖的伙伴。有关穆迪分析的详细信息，敬请访问公司网站或在Twitter和LinkedIn上关注我们。

穆迪分析公司是穆迪公司（Moody's Corporation，纽约证交所股票代码：MCO）旗下子公司。穆迪公司2019年财报收入48亿美元，全球员工约11,200人，业务分布于40个国家。

关于Singlife

Singlife是一家总部位于新加坡的移动储蓄与保障公司，致力于通过让金融服务更加便捷、透明、可获得和可负担而释放资金的潜力。自2017年取得许可以来，Singlife一直在创新其解决方案，以满足客户不断变化的需求，并提供全套互联金融服务产品，已重塑新加坡的金融服务行业。Singlife最近通过一并提供的Visa借记卡推出了新加坡的第一个保险储蓄计划。Singlife已被《亚洲保险》杂志授予“年度初创公司”和“年度数字人寿保险计划”奖，并将继续为客户提供无缝的集成财务体验。如需了解更多信息，敬请访问https://singlife.com/

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