 Singlife選擇穆迪分析解決方案來幫助其因應IFRS 17的要求

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--穆迪分析(Moody’s Analytics)今天宣佈，新加坡首屈一指的數碼保險公司Singlife已選用其軟件。Singlife將使用穆迪分析的RiskIntegrity™ for IFRS 17解決方案和Scenario Generator來因應IFRS 17會計準則的新報告要求。

為輔助精算師以及會計、財務和IT專業人員而設計的RiskIntegrity for IFRS 17解決方案，以軟件即服務(SaaS)解決方案的方式提供，具有協助客戶有效實施新標準所需的功能。作為SaaS解決方案，其基礎設施和維護由穆迪分析管理，以幫助Singlife符合IFRS 17的初始要求，同時因應該準則的未來更新。

Singlife還將在其IFRS 17方案中使用穆迪分析的市場一致性情景生成器。情景生成器是一套隨機資產建模工具，可讓保險公司生成風險中性的情景來進行負債評估。根據IFRS 17，保險公司將需要對期權和擔保設定與市場一致的價值，而這通常由情景生成器來完成。

Singlife財務總監Philip Shin表示：「Singlife正在從金融科技初創企業邁向成熟的金融機構。在我們向東南亞市場擴展的過程中，與一家能夠回應並留意不斷變化的業務需求，熟悉因應IFRS 17要求的地區性差異，以及有助於確保最高合規標準的軟件提供商合作非常重要。在選擇供應商的過程中，通過與穆迪分析公司的互動，發現他們的團隊明顯對IFRS 17非常熟悉。他們還清楚地瞭解如何將最新和不斷演變的財務報告要求納入未來的升級中。」

穆迪分析高級總監Andrew Waters表示：「我們的SaaS交付方法使Singlife可以立即使用RiskIntegrity for IFRS 17解決方案，從一開始就能上手使用，並為有效地協作實施IFRS 17奠定基礎。Singlife不僅能受益於目前的功能性，而且還將享有準則產品的未來升級以符合其要求，從而確保因應準則變化所需的靈活性。」

今年稍早，穆迪分析在InsuranceERM大獎中贏得IFRS 17年度解決方案獎和其他四個類別的獎項。

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關於穆迪分析

穆迪分析致力於為市場提供金融洞見和各種分析工具，幫助商業領袖做出更好、更快的決策。我們將深厚的風險管理專長、廣博的資訊資源及創新的科技應用融會貫通，協助我們的客戶自信地馳騁於不斷發展變化的市場。我們以提供業界領先、屢獲殊榮的解決方案而著稱，涵蓋研究、數據、軟件及專業服務，可靈活搭配組合，提供順暢無礙的客戶體驗。我們對卓越的追求、開放的思維方式以及對滿足客戶需求的重視，使我們成為全球數千家組織機構所信賴的夥伴。有關穆迪分析的詳細資訊，敬請瀏覽公司網站或在Twitter和LinkedIn上關注我們。

穆迪分析公司是穆迪公司（Moody's Corporation，紐約證交所股票代碼：MCO）旗下子公司。穆迪公司2019年財報收入為48億美元，全球員工約11,200人，業務分佈於40個國家。

關於Singlife

Singlife是總部位於新加坡的流動儲蓄與保障公司，致力於讓金融服務更加便捷、透明、可及和可負擔，進而釋放資金的潛力。自2017年取得許可以來，Singlife一直在創新其解決方案，以滿足客戶不斷變化的需求，並提供全套互聯金融服務產品，已重塑新加坡的金融服務業。Singlife最近通過一併提供的Visa扣帳卡推出新加坡的第一個保險儲蓄計畫。Singlife已獲得《亞洲保險》雜誌的「年度初創公司」和『年度數碼人壽保險計畫』獎，並將繼續為客戶提供無縫的綜合財務體驗。如需瞭解更多資訊，敬請造訪https://singlife.com/

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