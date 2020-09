CARAX place avec succès le premier Sustainability-Linked Bond subordonné à durée indéterminée de 20 M€ au profit du groupe OCEA

PARIS--(BUSINESS WIRE)--CARAX annonce la réalisation d’une émission de dette subordonnée à durée indéterminée de 20 millions d’euros au profit du groupe OCEA, leader français de la construction de bateaux en aluminium. Ce 1er Sustainability-Linked Bond subordonné à durée indéterminée a été sursouscrit et intégralement placé auprès d’investisseurs institutionnels européens. Cette forte demande confirme l’expertise de CARAX en matière de financement sur-mesure des entreprises de taille intermédiaire.

Forte d’une solide compétence technique et d’une parfaite connaissance des ETI régionales, l’équipe Corporate Finance de CARAX a su élaborer et proposer au groupe OCEA, qui réalise depuis 3 ans un chiffre d’affaires en forte progression qui atteindra en 2020 environ 150 M€, un financement adapté à ses besoins.

Cette opération inaugurale vient ainsi conforter la stratégie de développement durable du Groupe qui depuis plus de 30 ans agit en faveur de l’environnement en concevant des bateaux à faible empreinte carbone. De plus, le Groupe français s’est fixé des objectifs de performance durable annuels vérifiés par EthiFinance : le coupon initial des titres pourra varier selon le niveau de certains indicateurs clés de performance ESG.

Cette émission de 20 M€ de TSSDI (Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée - Code ISIN : FR0013526332), assimilés à des fonds propres selon les normes IFRS, vient renforcer la structure financière d’OCEA et accompagner sa croissance. Ces titres cotés sur Euronext Access donnent droit à un coupon annuel à taux fixe de 7 % (sous réserve d'ajustement selon le niveau des indicateurs clés de performance ESG) durant les 5 premières années et pourront être remboursés au pair à compter du 6 août 2025.

CARAX est intervenue en tant qu’arrangeur et conseil d’OCEA sur l’ensemble de l’opération, du montage jusqu’au closing.

Philippe Hugon, Directeur Général de CARAX, déclare : « Nous sommes fiers d’avoir accompagné OCEA dans cette belle opération. Ce fut un plaisir de travailler aux côtés d’une équipe de management de grande qualité et de réaliser ce format inédit de Sustainability-Linked Bond. Le succès de cette opération inaugurale conforte notre savoir-faire dans le financement des PME/ETI en croissance. »

« Nous avons particulièrement apprécié la capacité d’écoute et de propositions de CARAX qui nous a permis de concevoir et de réaliser cette opération dans un délai très court eu égard à la période. », souligne R. Joassard, Président d’OCEA.

CMS Francis Lefebvre Avocats, pour la partie juridique, et QIVALIO, pour l’opinion de crédit, ont contribué au succès de l’opération.

A propos d’OCEA :

Créé en 1987, OCEA est un chantier naval Français spécialisé dans la conception et construction de navires en aluminium jusqu’à 90 mètres. Les navires OCEA sont fabriqués à 100% en France. L’entreprise emploie plus de 350 salariés. Présent à l’international dans plus de 80 pays, OCEA exporte 90% de sa production.

www.ocea.fr

A propos de CARAX:

Carax, société d’investissement (Groupe Viel & Cie) basée à Paris et Monaco, est un acteur majeur de l'intermédiation sur les marchés obligataires en Europe.

Le département Corporate Finance fournit aux dirigeants, managers et investisseurs un accompagnement sur mesure dans le cadre de projets de financement, de transmission ou cash-out (LBO, MBO, OBO). L’équipe structure et syndique des opérations en fonds-propres, quasi-fonds propres et/ou dette senior/obligataire.

www.carax.com