Elliptic Labs再次宣布与亚洲大型笔记本电脑/PC制造商签署概念验证协议

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Elliptic Labs今天宣布，与亚洲一家大型笔记本电脑OEM公司签署了一份概念验证合同，这是该公司本月第二次签订此类合同。这项协议将再次为笔记本电脑配备Elliptic Labs的AI虚拟安全传感器和AI虚拟手势传感器。这个项目将以Elliptic Labs与笔记本电脑原始设备制造商和最大的半导体芯片制造商亲密合作为特色。

AI虚拟安全传感器和AI虚拟手势传感器是高度优化的、极其智能的软件专用传感器，通过Elliptic Labs的虚拟智能传感器交互平台™，使设备具有情境感知功能，从而提高笔记本电脑的智能指数。虚拟传感器使用的超声波通过设备内置的扬声器和麦克风进行传输，进而感知用户及其周围环境。Elliptic Labs的虚拟智能传感器交互平台™使用人工智能对这些信息进行诠释，从而将超声波数据转换为不同的用户体验。

Elliptic Labs的首席执行官Laila Danielsen女士表示:“在计算机领域，我们的虚拟传感器得到了最大的PC制造商和最大的半导体合作伙伴的极大关注和推动。客户看到了使用我们的纯软件解决方案的巨大价值，使得创新和关键功能广泛地搭载在多种笔记本电脑型号上。”

Elliptic Labs精心打造的虚拟智能传感器，以低成本为用户打造功能强大和更时尚的设备设计方案。其AI虚拟安全传感器扩展了笔记本电脑的安全性，在无需额外硬件传感器的条件下，可根据用户状态自动锁定屏幕和唤醒屏幕。其AI虚拟手势传感器通过无接触3D手势交互为笔记本电脑带来全新的交互模式，提供了更强大的便捷性，提升用户体验。广受欢迎的INNER BEAUTY® AI虚拟接近传感器为智能手机带来了革命性的设计方案，允许原始设备制造商们引入全面屏无边框设计。首创的虚拟存在传感器将健康检测技术搭载到设备上，利用其灵敏度和精准度来检测人的心跳和呼吸频率。

关于Elliptic

Elliptic Labs运用 AI 软件并以虚拟智能传感交互平台，为物联网、智能手机、笔记本电脑和汽车市场打造更智能的传感器和技术。凭借着数亿台搭载Elliptic Labs技术的设备，这一虚拟智能感应交互平台可为用户提供健康监测、情境感知、无接触手势交互等功能，并通过降低能耗来提高可持续性，同时更可进一步扩展以支持数十亿台的设备。虚拟智能传感中心通过机器学习和/或传感器融合将超声与现有设备上传感器收集的数据相整合。Elliptic Labs总部设在挪威，并在美国、中国、韩国和日本开展业务。世界各地的员工都受到勤奋、创新、开放和正直等共同核心价值观的激励。更多详情，请访问：www.ellipticlabs.com.