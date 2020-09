Rootstock Software ja DigiPartnerIT solmivat kumppanuussuhteen ratkaisuksi kasvavaan ERP-pilvipalveluiden kysyntään Suomessa

SAN RAMON, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Rootstock Software, johtava Salesforce -alustan päälle rakennettujen valmistus-, jakelu- ja toimitusketjuorganisaatioille suunniteltujen Enterprise Resource Planning (ERP) -pilviratkaisujen toimittaja, julkisti tänään kumppanuuden IT digitalisaatioon erikoistuneen konsulttiyrityksen DigiPartnerIT:n kanssa.

"Solmittuamme ensimmäisen asiakassuhteemme Suomessa vuonna 2018 yhä useammat yritykset ovat huomanneet Salesforce -alustalle rakennetun ERP:n käytön edut, kuten sen että tiedot ja edistykselliset toiminnallisuudet ovat yhdessä paikassa", kertoi Rootstock Internationalin toimitusjohtaja Per Norling. ”Suomessa on kysyntää pilvipohjaisille ERP-järjestelmille, ja DigiPartnerIT on oikea kumppani auttamaan meitä kasvamaan näillä markkinoilla. Heidän laaja kokemuksensa ERP:stä niin IT:n kuin liiketoiminnankin näkökulmasta takaa projektien asiakaslähtöisyyden sekä keskittymisen onnistuneeseen toteutukseen ja liiketoimintaprosessien parantamiseen."

DigiPartnerIT:n toimitusjohtaja Arto Heikkinen totesi: "Rootstock laajentaa kumppaniekosysteemiämme. Suomessa monet valmistus- ja jakeluyritykset etsivät nykyaikaista ​​toiminnanohjausjärjestelmää liiketoimintaprosessiensa digitalisoimiseen. Rootstock tarjoaa pilvipohjaisen, joustavan ERP:n, jossa on pitkälle kehittyneet toiminnot. Yhdistämällä Rootstockin toiminnanohjaus Salesforcen Manufacturing Cloudiin ja ComplianceQuestiin, saamme aikaan ainutlaatuisen kokonaisratkaisun nykyisille ja uusille asiakkaillemme. Tämä mahdollistaa asiakasyrityksissämme paremman yhteistyön myynnin ja muiden toimintojen välillä, mikä takaa nopean reagoinnin markkinoiden muutoksiin.”

Salesforce, Manufacturing Cloud ym. ovat salesforce.com inc.:in tavaramerkkejä.

Rootstock

Rootstock Software on maailmanlaajuinen Salesforce-alustalle rakennettujen ERP-pilviratkaisujen toimittaja. Yhdistettynä Salesforce CRM:ään Rootstock Cloud ERP tarjoaa valmistus-, jakelu- ja toimitusketjuorganisaatioille yhtenäisen alustan liiketoiminnan kasvattamiseen ja hallintaan. Rootstock Cloud ERP on joustava, moderni ja digitaalisesti integroitu järjestelmä, joka uudistaa yritysten kyvyn tarjota kustomoituja asiakaskokemuksia, skaalata tehokkaasti toimintojaan sekä tarjota ainutlaatuista palvelua asiakkailleen.

DigiPartnerIT

DigiPartnerIT Oy on IT-digitalisointiin erikoistunut konsulttiyritys. Se kasvattaa asiakkaidensa liiketoimintaa merkittävästi tuomalla nykyaikaiset digitaaliset IT-työkalut yrityksen käyttöön. Vahvan tietotekniikan ja liiketoiminnan asiantuntemuksen avulla se auttaa automatisoimaan myynti-, palvelu-, laatu- ja toiminnanohjausprosesseja. Tämä voi nostaa yrityksen tehokkuuden, joustavuuden, laadun ja älykkyyden seuraavalle tasolle. DigiPartnerIT on Rootstockin, Salesforcen ja ComplianceQuestin sertifioitu kumppani.