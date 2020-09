ExaGrid annonce une nouvelle version 6.0 du logiciel

MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, seule solution de stockage de sauvegarde étagé de l’industrie, a annoncé aujourd’hui la publication de la version 6.0 du logiciel, dont la livraison commencera le 18 septembre 2020.

Les nouvelles fonctionnalités sont les suivantes:

Nouveau verrouillage des temps de rétention pour la récupération de ransomware

Le verrouillage des temps de rétention est une approche révolutionnaire destinée à protéger les données de sauvegarde et de rétention pour permettre de récupérer rapidement et facilement le ransomware.

L’architecture à deux étages d’ExaGrid inclut un étage orienté réseau et un étage non orienté réseau. Seule ExaGrid contrôle l’étage non orienté réseau, créant un air gap (isolement) étagé.

Les sauvegardes s’effectuent vers l’étage orienté réseau à des fins de rapidité. Les sauvegardes les plus récentes sont conservées dans leur forme intégrale non dédupliquées pour les récupérer rapidement.

Les données sont dédupliquées de façon adaptative (à des fins de rentabilité du stockage) dans l’étage non orienté réseau pour leur conservation à long terme. Les entreprises peuvent choisir autant de jours, de semaines, de mois ou d’années qu’elles le souhaitent. Le nombre de copies de la conservation des versions qui peuvent être enregistrées est illimité.

En plus de la conservation à long terme, ExaGrid propose une approche stratégique qui permet à toutes demandes d’effacement émises vers l’étage orienté réseau d’être retardées dans l’étage non orienté réseau pendant un certain nombre de jours, pour que les données de sauvegarde ne soient pas effacées lorsqu’un pirate saisit le contrôle de l’application de sauvegarde ou du stockage de sauvegarde.

Si des données chiffrées sont envoyées vers l’étage orienté réseau, ou si des données dans celui-ci sont chiffrées, le référentiel d’ExaGrid est protégé car tous les objets dédupliqués sont immuables car ils ne sont jamais modifiés.

ExaGrid suppose que les pirates saisiront le contrôle de l’application de sauvegarde ou du stockage de sauvegarde et émettront des ordres d’effacement pour toutes les sauvegardes. ExaGrid est seule à proposer une solution de stockage de sauvegarde étagé non orientée réseau (air gap étagé) comprenant des suppressions retardées et des objets de déduplication immuables. Cette approche unique permet d’assurer, lors d’une attaque de ransomware, de récupérer facilement les données ou de démarrer les machines virtuelles (MV) à partir du système de stockage étagé d’ExaGrid. Non seulement le principal stockage peut être restauré, mais toutes les sauvegardes retenues demeurent également intactes.

La version 6.0 d’ExaGrid fournit aux clients une nouvelle stratégie de récupération de ransomware: le verrouillage des temps de rétention d’ExaGrid, qui empêche les pirates d’effacer les données stockée4s dans l’étage référentiel de notre système car tous les effacements sont retardés selon une configuration stratégique. Cette approche unique permet aux clients de récupérer les données au cas où le principal stockage est compromis par un ransomware ou un malware », a déclaré Bill Andrews, président et PDG d’ExaGrid. « Contrairement à d’autres approches, qui nécessitent d’acheter une unité de stockage supplémentaire, notre approche exige uniquement que les clients allouent entre 2 % et 10 % de stockage de référentiel additionnel dans leur système existant, en indiquant un délai ajustable, restant ainsi fidèles à notre objectif qui consiste à proposer les solutions les plus rentables à nos clients. »

Renforcements de la sécurité (en plus de la récupération de ransomware), nouvelle plateforme d’interface utilisateur (IU), et autres caractéristiques importantes de la version 6.0

La version 6.2 comprend les renforcements de sécurité suivants :

Nouveau rôle du responsable de la sécurité régit tout changement apporté à la politique de verrouillage des temps de rétention.

Authentification à deux facteurs facultative dans une interface utilisateur Web en utilisant toute application OAUTH-TOTP

Maîtrise supplémentaire de l’accès SSH

Utilisez les identifiants des répertoires actifs provenant de domaines dignes de confiance pour contrôler le partage et l’accès à l’interface utilisateur

Nouveau rôle de l’opérateur pour les activités quotidiennes limite le besoin d’accès administrateur

Liste de contrôle de la sécurité pour mettre rapidement et facilement en œuvre les meilleures pratiques

Déconnexion automatique de l’interface utilisateur après une période d’inactivité

La version 6.0 inclut les fonctionnalités supplémentaires suivantes :

Les améliorations de l’interface utilisateur fournissent des détails intuitifs sur la manière dont la capacité de stockage du système ExaGrid est utilisée.

Expérience simplifiée en matière de navigation

Améliorations des opérations de déduplication et de réplication à travers plusieurs applications de sauvegarde

Approche unique d’ExaGrid : Stockage de sauvegarde étagé

Landing zone du cache disque (étage performance)

ExaGrid écrit directement sur le disque pour que la sauvegarde s’effectue le plus rapidement possible.

ExaGrid restaure directement à partir du disque pour assurer des restaurations et des démarrages des MV à une rapidité maximale.

Référentiel de conservation à long terme (étage conservation)

ExaGrid établit un lien entre l’étage de conservation à long terme et le référentiel de données dédupliquées pour limiter le stockage et les frais de stockage engendrés.

Sauvegarder sur un disque à faible coût permet d’effectuer rapidement des sauvegardes et des restaurations ; cependant, en ce qui concerne la conservation à long terme, la quantité de disque requise devient très onéreuse.

Pour réduire la quantité de disque nécessaire pour la conservation à long terme, les appliances de déduplication permettent de diminuer la quantité de stockage et le coût; mais la déduplication s’effectue en ligne pendant le parcours vers le disque, ce qui ralentit les sauvegardes dans une proportion d’un tiers vs l’utilisation d’un disque.. Par ailleurs, les données sont uniquement stockées dans un format dédupliqué, ce qui entraîne des restaurations et des démarrages des MV extrêmement lents car les données doivent être réassemblées, ou réhydratées, pour chaque demande. En outre, les appliances de déduplication fournissent un stockage par accroissement d’échelle qui ajoute uniquement une capacité de stockage au fur et à mesure que les données augmentent, créant des fenêtres de sauvegarde qui continuent de grandir au rythme de la croissance des données, des mises à niveau coûteuses, et l’obsolescence forcée des produits.

Le stockage de sauvegarde étagé d’ExaGrid s’effectue directement sur le disque à des fins de sauvegardes les plus rapides, et restaure directement à partir du disque pour permettre les sauvegardes et les démarrages des MV les plus rapides. ExaGrid établit ensuite un lien entre l’étage de conservation à long terme et le référentiel de données dédupliquées pour limiter la quantité de stockage de conservation et le coût qui en résulte. Par ailleurs, ExaGrid fournit une architecture évolutive où les appliances sont simplement ajoutées au fur et à mesure où les données augmentent. Chaque appliance comprend un processeur, une mémoire et des ports réseau, de sorte que toutes les ressources requises sont disponibles au fur et à mesure de l’augmentation des données pour maintenir une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe. Cette approche de stockage évolutive permet d’éliminer les mises à niveau onéreuses, et de mélanger des appliances de tailles et de modèles différents dans le même système évolutif, pour empêcher l’obsolescence des produits tout en protégeant les investissements informatiques, au départ et au fil du temps.

ExaGrid offre le meilleur des deux mondes en offrant un disque à faible coût pour la sauvegarde la plus rapide et une exécution de restauration liée à un référentiel de données dédupliquées pour assurer un stockage de conservation au moindre coût. L’architecture de stockage évolutive fournit une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe et entraîne de faibles coûts au départ et au fil du temps.

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde étagée avec une landing zone unique de mémoire cache, un référentiel de conservation à long terme et une architecture évolutive. La landing zone d’ExaGrid permet les sauvegardes, les restaurations et les récupérations instantanées des MV les plus rapides. Le référentiel de conservation offre le prix le plus avantageux pour la conservation à long terme. L'architecture évolutive d'ExaGrid comprend des appliances complètes et garantit une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe au fur et à mesure que les données augmentent, éliminant ainsi les mises à niveau coûteuses et l'obsolescence des produits. Visitez notre site à l’adresse suivante : exagrid.com ou contactez-nous sur LinkedIn. Découvrez les retours de nos clients sur leur propres expériences ExaGrid et leur temps économisé à faire des sauvegardes dans les success stories de nos clients.

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.