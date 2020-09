ExaGrid Anuncia Novo Software Versão 6.0

MARLBOROUGH, Mass.--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em camadas do setor, anunciou hoje o lançamento da versão 6.0 do software, que começa a ser comercializado no dia 18 de setembro de 2020.

Os principais recursos incluem:

Novo Bloqueio Retention Time-Lock para Recuperação de Ransomware

Retention Time-Lock é uma abordagem revolucionária para proteger os dados de retenção de backup para permitir a recuperação rápida e fácil de ransomware.

A arquitetura de dois níveis da ExaGrid inclui um nível orientado para a rede e um nível não orientado para a rede. A ExaGrid controla o nível orientado para a rede, criando uma lacuna de ar em camadas.

Os backups são gravados na camada de rede para um desempenho de backup rápido. Os backups mais recentes são mantidos em sua forma não duplicada para restaurações rápidas.

Os dados são desduplicados de forma adaptativa (para eficiência de custos de armazenamento) na camada não voltada para a rede para retenção de dados de longo prazo. As organizações podem ter quantos dias, semanas, meses ou anos de retenção, conforme forem necessários. Não há limite para o número de cópias de retenção de versão que podem ser salvas.

Além da retenção de longo prazo, a ExaGrid oferece uma abordagem baseada em políticas que permite que quaisquer solicitações de exclusão emitidas para a camada de rede sejam atrasadas na camada não voltada para a rede por um determinado número de dias, para que os dados de backup não sejam excluídos quando um hacker assumir o controle do aplicativo de backup ou do armazenamento de backup.

Se os dados criptografados forem enviados para a camada de rede, ou se alguns de seus dados forem criptografados, o repositório da ExaGrid é protegido, pois todos os objetos de desduplicação são imutáveis, porque nunca são modificados.

A ExaGrid presume que os hackers assumirão o controle do aplicativo de backup ou do armazenamento de backup e emitirão comandos de exclusão para todos os backups. A ExaGrid tem a única solução de armazenamento de backup em camadas não voltada para a rede (um intervalo de ar em camadas) com exclusões atrasadas e objetos de desduplicação imutáveis. Essa abordagem exclusiva garante que, quando ocorrer um ataque de ransomware, os dados possam ser facilmente recuperados ou as VMs inicializadas a partir do sistema ExaGrid Tiered Backup Storage. Não só o armazenamento primário pode ser restaurado, mas todos os backups retidos permanecerão intactos.

“A versão 6.0 da ExaGrid fornece aos nossos clientes uma nova estratégia para recuperação de ransomware: Retention Time-Lock da ExaGrid, que impede que hackers excluam dados armazenados no nível do repositório do nosso sistema, pois todas as exclusões são atrasadas por uma configuração de política. Essa abordagem exclusiva permite que os clientes recuperem dados no caso de o armazenamento primário ser comprometido por ransomware ou malware ”, disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. “Ao contrário de outras abordagens que exigem a compra de uma unidade de armazenamento adicional, nossa abordagem requer apenas que os clientes aloquem de 2% a 10% do armazenamento do repositório adicional em seu sistema existente com um período de atraso ajustável, que está de acordo com nosso objetivo de oferecer as soluções mais econômicas para nossos clientes.”

Aprimoramentos de segurança (além da recuperação de ransomware), nova plataforma de interface do usuário e outros destaques da versão 6.0

A versão 6.0 inclui os seguintes aprimoramentos de segurança:

A nova função do oficial de segurança rege quaisquer alterações na política de Retention Time-Lock

Autenticação opcional de dois fatores na interface do usuário baseada na web usando qualquer aplicativo OAUTH-TOTP

Controle adicional sobre o acesso SSH

Utilize as credenciais do Active Directory de domínios confiáveis para controlar o compartilhamento e o acesso à interface do usuário

A nova função de operador para operações diárias reduz a necessidade de acesso do administrador.

Lista de verificação de segurança para implementação rápida e fácil das melhores práticas

Logout automático da interface do usuário após um período de inatividade

A versão 6.0 inclui os seguintes recursos adicionais:

As melhorias na interface do usuário fornecem detalhes intuitivos sobre como a capacidade de armazenamento do sistema ExaGrid está sendo utilizado

Experiência de navegação simplificada

Melhorias de desempenho de desduplicação e replicação em vários aplicativos de backup

Abordagem única da ExaGrid: armazenamento de backup em camadas

Zona de destino do cache de disco (nível de desempenho)

ExaGrid grava diretamente no disco para o desempenho de backup mais rápido

ExaGrid restaura diretamente do disco para as restaurações e inicializações de VM mais rápidas

Repositório de retenção de longo prazo (nível de retenção)

ExaGrid classifica a retenção de longo prazo em um repositório de dados desduplicado para reduzir o armazenamento e os custos de armazenamento resultantes

Fazer backup em disco de baixo custo é rápido para backups e restaurações; no entanto, com retenção de longo prazo, a quantidade de disco necessária se torna extremamente cara.

Para reduzir a quantidade de disco para retenção de longo prazo, os dispositivos de desduplicação reduzem a quantidade de armazenamento e custo, no entanto, a desduplicação é realizada em linha no caminho para o disco, o que diminui os backups para cerca de um terço do desempenho do disco. Além disso, os dados são armazenados apenas em formato desduplicado, resultando em restaurações extremamente lentas e inicializações do VM, pois os dados precisam ser remontados ou reidratados para cada solicitação. Além disso, os dispositivos de desduplicação são armazenamentos de expansão que apenas adiciona capacidade de armazenamento à medida que os dados aumentam, resultando em janelas de backup que continuam crescendo à medida que os dados aumentam, atualizações caras de empilhadeira e obsolescência forçada do produto.

O armazenamento de backup em camadas ExaGrid grava diretamente no disco para os backups mais rápidos e restaura diretamente do disco para as restaurações e inicializações de VM mais rápidas. ExaGrid então agrupa os dados de retenção de longo prazo em um repositório de dados desduplicados para reduzir a quantidade de armazenamento de retenção e o custo resultante. Além disso, a ExaGrid fornece uma arquitetura de expansão em que os dispositivos são simplesmente adicionados à medida em que os dados aumentam. Cada dispositivo inclui processador, memória e portas de rede, de modo que à medida que os dados aumentam, todos os recursos necessários ficam disponíveis para manter uma janela de backup de comprimento fixo. Essa abordagem de armazenamento scale-out elimina atualizações caras de empilhadeiras e permite misturar aparelhos de diferentes tamanhos e modelos no mesmo sistema de scale-out, o que elimina a obsolescência do produto enquanto protege os investimentos em TI antecipadamente e ao longo do tempo.

ExaGrid oferece o melhor dos dois mundos, oferecendo disco de baixo custo para backup mais rápido e desempenho de restauração em camadas para um repositório de dados desduplicado para o armazenamento de retenção de menor custo. A arquitetura de armazenamento escalável fornece uma janela de backup de comprimento fixo e tem baixo custo inicial e ao longo do tempo.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid fornece armazenamento de backup em camadas com uma zona de aterrissagem de cache de disco exclusiva, repositório de retenção de longo prazo e arquitetura de expansão. A Landing Zone da ExaGrid fornece backups, restaurações e recuperações instantâneas de VM mais rápidos. O repositório de retenção oferece o menor custo para retenção de longo prazo. A arquitetura scale-out da ExaGrid inclui aparelhos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo conforme os dados aumentam, eliminando atualizações caras de empilhadeiras e obsolescência do produto. Acesse exagrid.com ou entre em contato conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências ExaGrid e por que agora gastam significativamente menos tempo em backup em nossas histórias de sucesso.

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.