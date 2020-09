SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Aria Systems, de leider in het helpen van bedrijven bij het vergroten van de omzet op basis van abonnementen en gebruik, heeft vandaag aangekondigd dat Experian, ‘s werelds toonaangevende wereldwijde informatiedienstverlener, het gebruik van Aria’s facturering- en inkomstenplatform uitbreidt naar heel Europa en Afrika. Experian gebruikt Aria sinds 2016 voor de facturering van zijn op gebruik gebaseerde kredietrapportagediensten in Australië en Nederland.

Te beginnen met Italië en Spanje, zal de verdere uitbreiding van Aria Experian in staat stellen om factureringsprocessen in heel EMEA te automatiseren.

“Het schalen van onze betrokkenheid bij Experian naar nieuwe landen is een bewijs van de waarde van het Aria-platform en ons vermogen om onze klanten te ondersteunen met robuuste mogelijkheden voor het genereren van inkomsten en facturering over de grenzen heen”, aldus Arun Thakur, Chief Customer Officer, Aria Systems. “Het merk en de services van Experian zijn over de hele wereld bekend en worden gebruikt door miljoenen consumenten en zakelijke klanten. We zijn dankbaar dat ze hun vertrouwen in Aria blijven stellen om de wereldwijde expansie van hun bedrijf mogelijk te maken. ”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.