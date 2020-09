Dataiku Lanza EGG On Air, Versión Completamente Nueva de Conferencias Virtuales

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Hoy, Dataiku, plataforma líder a nivel mundial de aprendizaje automático y de inteligencia artificial empresarial, anunció el lanzamiento de EGG On Air, serie de conferencias clave transmitidas en vivo, entrevistas y contenido bajo pedido con líderes intelectuales y expertos de la industria que exploran lo que puede hacer la IA y, en la práctica, cómo las empresas pueden lograrlo. El evento comenzará con una conferencia en vivo hoy a la 1:00 p. m., hora del este, de Cathy O'Neil, matemática y autora de Weapons of Math Destruction (Armas de destrucción matemática), cuya sesión se titula: Construir modelos de aprendizaje automático en un mundo cambiante: qué cambiará (y qué no) sobre la ciencia de datos en 2020.

EGG On Air representa una nueva versión de EGG, conferencia de IA centrada en el ser humano, que, en sus primeros tres años, atrajo a más de 5000 líderes de datos de todo el mundo. Este formato permitirá a las personas de todo el mundo escuchar a los expertos que impulsan la adopción de la IA en empresas de avanzada debatir temas a la vanguardia de la ciencia de datos, el aprendizaje automático y la IA. Oradores como Brandeis Marshall, científico de datos estadounidense y profesor de Informática en Spelman College; David Ryan Polgar, ético tecnológico y fundador de All Tech Is Human; Arnobio Morelix, director de Innovación de Startup Genome; y Taryn Southern, artista y documentalista de IA, explorarán temas de actualidad y compartirán casos de uso de IA en la vida real a partir de sus experiencias.

A medida que el panorama de la conferencia continúa evolucionando debido a la pandemia de COVID-19, Dataiku presenta una visión única de la experiencia en línea. En lugar de alinear estas conversaciones a lo largo de una “conferencia virtual” concurrida y limitada a un día, en las próximas semanas y meses, estarán disponibles nuevas sesiones en vivo y bajo demanda. Cualquiera puede registrarse para asistir a las sesiones de forma gratuita en https://egg.dataiku.com/.

El contenido de EGG On Air se presentará a través de conferencias en vivo publicadas semanalmente y episodios exclusivos bajo demanda. En estos episodios, líderes empresariales, expertos de la industria y personas influyentes a nivel mundial profundizan en los temas más importantes de la IA empresarial, desde la derivación de datos y los MLOps hasta la IA responsable. Además, Dataiku ha puesto a disposición del público su biblioteca de sesiones EGG de los últimos tres años (alrededor de 50 horas de contenido) para su transmisión en francés y en inglés, en el sitio web EGG On Air.

“Podría haber sido más sencillo intentar replicar nuestro evento en persona en un formato virtual para 2020, pero vimos una oportunidad mayor para repensar cómo podemos contar algunas de las historias más emocionantes de la IA empresarial en contexto y cómo podemos proporcionar a las personas conocimientos líderes en la industria y una perspectiva nueva para seguir impulsando las conversaciones sobre la IA a futuro”, comentó Rob Rozicki, vicepresidente de Comercialización de Dataiku. “Esperamos que esta nueva experiencia EGG On Air siempre activa inspire a profesionales de datos y a líderes empresariales a abordar los proyectos de IA en la empresa con entusiasmo renovado no solo durante unos días después del evento, sino durante todo el año”.

Dataiku se fundó en 2013 con la misión de democratizar el acceso a la información de datos para personas reales y permitir que las empresas construyan su propio camino hacia la IA empresarial. La compañía ha crecido exponencialmente desde entonces y ahora presta servicios a cientos de clientes en todo el mundo, incluidos Schlumberger, GE Aviation, Sephora, Unilever, BNP Paribas, Premera Blue Cross y Kuka. Dataiku emplea actualmente a más de 450 personas entre oficinas en Nueva York, París, Londres, Múnich, Sydney y Singapur.

Acerca de Dataiku

Dataiku es una de las plataformas de aprendizaje automático y de inteligencia artificial líderes en el mundo, que respalda la agilidad en los esfuerzos de datos de las organizaciones a través de una inteligencia artificial colaborativa, elástica y responsable, todo a escala empresarial. Cientos de empresas utilizan Dataiku para respaldar sus operaciones comerciales esenciales y garantizar que sigan siendo relevantes en un mundo cambiante, incluidos los modelos que impulsan la detección de fraudes, la prevención de la pérdida de clientes, el mantenimiento predictivo, la optimización de la cadena de suministro y mucho más. Dataiku está diseñada para las empresas que buscan democratizar la IA en toda su organización, ya que brinda agilidad y preparación a la empresa mediante el uso de datos por parte de todos, desde analistas hasta científicos de datos.

