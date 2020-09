Guardian External Workforce da AlertEnterprise Inc. agora disponível para compra no SAP® App Center

Companies can manage and track individual contingent worker profiles across multiple Physical Access Control Systems (PACS) and work sites, automating physical access for onboarding, transfers, job changes, training and certification validation, and off-boarding tasks. (Photo: Business Wire)

Guardian External Workforce makes security, safety and privacy part of your contingent worker hire-to-retire journey. Automate, streamline and secure external workforce physical identity and workspace access for onboarding, offboarding, job site location changes, training validation scenarios and more. Guardian External Workforce ensures proactive compliance with built-in security, safety and data privacy regulations including GDPR, enhancing productivity and experience.

Guardian External Workforce makes security, safety and privacy part of your contingent worker hire-to-retire journey. Automate, streamline and secure external workforce physical identity and workspace access for onboarding, offboarding, job site location changes, training validation scenarios and more. Guardian External Workforce ensures proactive compliance with built-in security, safety and data privacy regulations including GDPR, enhancing productivity and experience.

FREMONT, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A AlertEnterprise Inc. anunciou hoje que o Guardian External Workforce está agora disponível para compra on-line no SAP® App Center, o mercado digital para ofertas de parceiros da SAP. O Guardian External Workforce torna segurança, proteção e privacidade uma parte integrante da jornada do trabalhador temporário, desde a contratação até a aposentadoria. A plataforma aproveita a integração com o Contingent Workforce Management da SAP Fieldglass para automatizar e otimizar a identidade física e o acesso ao espaço de trabalho, oferecendo 360º de visibilidade e gerenciamento integrado de acesso do trabalhador.

“Neste momento de mudanças sem precedentes, a força de trabalho moderna está passando por uma mudança impactante, à medida que as organizações precisam cada vez mais de flexibilidade para contratar trabalhadores temporários em qualquer lugar, a qualquer momento”, disse Jasvir Gill, diretor executivo da AlertEnterprise. “O Guardian External Workforce ajuda as empresas a garantir a segurança, proteção e privacidade para seus trabalhadores temporários sem comprometer a experiência e a produtividade.”

Trabalhadores externos com acesso físico a áreas confidenciais e de alta segurança podem representar um risco substancial para a empresa, bem como para a conformidade de proteção e segurança, se não estiverem totalmente integrados em uma estratégia de gerenciamento de acesso e de identidade física (Physical Identity and Access Management, PIAM). O Guardian External Workforce, uma plataforma baseada na nuvem, unifica o processo do ciclo de vida da identidade do trabalhador temporário em toda a empresa, fechando as lacunas de segurança. As empresas podem gerenciar e rastrear perfis de trabalhadores temporários individuais em vários sistemas de controle de acesso físico (Physical Access Control Systems, PACS) e locais de trabalho, automatizando o acesso físico para fins de integração, transferências, mudanças de trabalho, treinamento e validação de certificação, além de tarefas de desligamento.

Além disso, módulos COVID-19 de governança e inteligência de acesso com saúde e segurança disponíveis ajudam a força de trabalho externa a entrar novamente em locais físicos com segurança, usando ferramentas de autocertificação, análises aprimoradas e recursos de rastreamento de contato para minimizar os riscos.

No SAP App Center, as empresas podem descobrir cerca de 1.600 soluções inovadoras de parceiros que se integram e ampliam as soluções SAP. Lá, os clientes podem encontrar os aplicativos de parceiros validados pela SAP de que precisam para expandir seus negócios. E para cada compra realizada no SAP App Center, a SAP plantará uma árvore. Encontre, experimente e compre soluções de parceiros SAP digitalmente no site www.sapappcenter.com.

A AlertEnterprise é parceira do programa SAP PartnerEdge®. Como tal, tem autonomia para construir, comercializar e vender aplicativos de software, além das plataformas de tecnologia líderes de mercado da SAP. O programa SAP PartnerEdge fornece ferramentas de capacitação, benefícios e suporte para facilitar a construção de aplicativos inovadores de alta qualidade focados em necessidades comerciais específicas, de forma rápida e econômica. O programa fornece acesso a todas as tecnologias SAP relevantes em uma estrutura simples sob um único contrato global.

Sobre a AlertEnterprise

Na AlertEnterprise, a identidade digital e a confiança estão no centro de tudo que fazemos. Nossa missão é unir pessoas, processos, dados e tecnologias de uma forma única, para ajudar organizações a proteger o que mais importa. Chamamos isso de convergência digital. E desenvolvemos soluções de convergência de segurança transformadoras que proporcionam governança de identidade, gerenciamento de acesso, inteligência de segurança e validação de conformidade em ambientes empresais de TI, RH, cibersegurança e segurança física. Para saber mais sobre a AlertEnterprise, acesse https://alertenterprise.com.

As declarações nesta publicação que não constituírem fatos históricos são declarações prospectivas, conforme definido na Lei de Reforma de Litígio de Títulos Mobiliários (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Todas as declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas descritos nos protocolos da SAP na U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), incluindo o seu relatório anual mais recente no Formulário 20-F, que podem fazer com que os resultados reais divirjam materialmente das expectativas. A SAP alerta aos leitores para não colocar confiança indevida nessas declarações prospectivas, as quais a SAP não tem a obrigação de atualizar e que dizem respeito apenas às datas em que são feitas.

A SAP e outros produtos e serviços da SAP mencionados neste documento, bem como seus respectivos logotipos, são marcas comerciais ou marcas registradas da SAP SE na Alemanha e em outros países. Visite https://www.sap.com/copyright para informações e avisos adicionais sobre marcas registradas. Todos os outros nomes de produtos e serviços mencionados são marcas registradas de suas respectivas empresas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.