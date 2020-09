BARCELLONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha annunciato oggi che AstraZeneca ha scelto Veeva Vault QMS e Veeva Vault QualityDocs per consolidare la gestione della qualità e i contenuti in una singola piattaforma cloud. Veeva Vault Quality Suite permetterà ad AstraZeneca di snellire i processi relativi al controllo qualità nell’intera azienda, con conseguente aumento di fattori quali visibilità in tempo reale, efficienza e velocità.

“Le solide basi di AstraZeneca sono un ottimo punto di partenza per creare sistemi e processi per un controllo di qualità eccellente” ha affermato Anthony Morandi, vicepresidente della divisione Qualità presso AstraZeneca.

