MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, de enige Tiered Backup Storage-oplossing in de branche, heeft vandaag de release aangekondigd van softwareversie 6.0, die op 18 september 2020 wordt geleverd.

De belangrijkste kenmerken zijn:

Nieuwe bewaartijdvergrendeling voor herstel van ransomware

Retention Time-Lock is een revolutionaire benadering om back-upbewaargegevens te beschermen om snel en gemakkelijk herstel van ransomware mogelijk te maken.

De tweeledige architectuur van ExaGrid omvat een netwerkgerichte laag en een niet-netwerkgerichte laag. ExaGrid alleen beheert de niet-netwerkgerichte laag, waardoor een gelaagde luchtspleet ontstaat.

Back-ups worden naar de netwerkgerichte laag geschreven voor snelle back-upprestaties. De meest recente back-ups worden in hun volledige, niet-gedupliceerde vorm bewaard voor snel herstel.

Gegevens worden adaptief gededupliceerd (voor opslagkostenefficiëntie) naar de niet-netwerkgerichte laag voor langdurige retentiegegevens. Organisaties kunnen zoveel dagen, weken, maanden of jaren retentie hebben als ze nodig hebben. Er is geen limiet aan het aantal bewaarkopieën van de versie dat kan worden opgeslagen.

Naast de langetermijnretentie biedt ExaGrid een beleidsgestuurde aanpak waardoor verwijderingsverzoeken die naar de netwerkgerichte laag worden gestuurd, een bepaald aantal dagen worden uitgesteld in de niet-netwerkgerichte laag, zodat back-upgegevens wordt niet verwijderd wanneer een hacker de controle over de back-uptoepassing of de back-upopslag overneemt.

Als versleutelde gegevens naar de netwerkgerichte laag worden verzonden, of als een van de gegevens ervan is versleuteld, is de opslagplaats van ExaGrid beschermd omdat alle ontdubbelingsobjecten onveranderlijk zijn omdat ze nooit worden gewijzigd.

