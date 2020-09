Riversand et Wunderman Thompson Commerce s’associent pour offrir des solutions de gestion des données cloud-native en Europe

HOUSTON & LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Riversand, l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de l'information produit (GIP) et de gestion des données de base (GDB) SaaS « cloud-native », et Wunderman Thompson Commerce, la principale agence de commerce numérique mondiale, ont annoncé aujourd'hui leur alliance pour aider les organisations à offrir des capacités commerciales gagnantes sur tous les points de contact numériques, y compris les plateformes de vente tierces telles qu'Amazon, la vente au détail en ligne, la vente directe au consommateur (D2C) et les médias sociaux.

Ce partenariat permettra à Wunderman Thompson Commerce d’offrir conjointement des services de conseil et d’intégration de système avec le logiciel GDB leader du marché de Riversand. Les clients de Riversand bénéficieront des compétences intégrées de conseil et d’implémentation de Wunderman Thompson Commerce.

« Collaborer avec Riversand permettra d’offrir aux détaillants, aux CPG et aux entreprises de soins de santé / pharmaceutiques un logiciel cloud-native complet et avant-gardiste, associé à notre expérience éprouvée en matière de mise en œuvre réussie », a déclaré Nils Kijkuit, directeur du marketing et des ventes de Wunderman Thompson Commerce dans l'EMEA.

Alors que les entreprises transforment leur stratégie numérique et migrent vers le cloud pour améliorer l'expérience client, la mise en œuvre d'un système robuste avec des données de qualité est le fondement de toutes les stratégies de commerce électronique. Wunderman Thompson Commerce a investi dans le recrutement et la formation de plusieurs consultants en affaires et en technologie pour fournir les solutions logicielles GDB et GIP de Riversand efficacement dans la DACH, le Benelux et le Royaume-Uni.

« Wunderman Thompson Commerce apporte une connaissance approfondie de la stratégie GDB et GIP, de la conception de solutions, l’intégration et la mise en œuvre pour aider les entreprises à améliorer leur expérience client, leurs données produits, processus opérationnels et leur rentabilité. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler ensemble pour optimiser les stratégies de commerce électronique de nos clients », a déclaré Ben Rund, vice-président en en charge du développement commercial en Europe chez Riversand.

À propos de Wunderman Thompson Commerce

Wunderman Thompson Commerce est un cabinet de conseil mondial en commerce électronique qui compte plus de 1500 experts dans plus de 20 bureaux, unis pour aider les clients à réussir grâce au commerce électronique.

Nous définissons et assurons la croissance numérique pour les marques, les détaillants et les fabricants ambitieux. La pierre angulaire est l’inspiration -- et nous nous efforçons de la promouvoir dans tout ce que nous faisons.

Nos conseils en commerce électronique mondial offrent une clarté stratégique, une facilitation technologique et une vision créative et apportent des capacités de commerce gagnantes sur tous les principaux canaux : plateformes de vente en ligne (y compris Amazon), détaillants en ligne, D2C et commerce social.

Nous aidons les marques à augmenter leurs résultats à grande échelle sur Amazon, à mettre en œuvre une stratégie de commerce électronique et à optimiser les parcours multicanaux. Nous inspirons l'engagement des clients et les transactions à chaque point de contact, tout en déployant et en intégrant une technologie de classe mondiale provenant de partenaires stratégiques clés, notamment Adobe, SAP, Salesforce, HCL et IBM.

Parmi nos clients figurent AkzoNobel, DFS, Halfords, Jumbo, RXBAR, Sainsbury’s, Selfridges, Specialized, Tempur et Tiffany & Co.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn, et Instagram.

À propos de Riversand

Les solutions de gestion des données de base « cloud-native » de Riversand sont conçues pour soutenir les parcours de transformation numérique des clients grâce à une agilité commerciale améliorée, une adoption plus rapide et une collaboration améliorée à l'échelle de l'entreprise. Riversand a pour vision d’aider les entreprises à mieux connaître leurs clients, distribuer les produits plus rapidement, automatiser les processus, atténuer les risques et gérer leurs activités plus intelligemment. Visitez https://Riversand.com pour plus d'informations et suivez-nous @RiversandMDM sur Twitter et Riversand sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.