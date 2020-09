Aria Systems espande le relazioni con Experian in Europa e Africa

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Aria Systems, leader nel supportare le aziende a far crescere le entrate basate sugli abbonamenti e sull'utilizzo ha annunciato in data odierna che Experian, nella società di servizi di informazione globale leader al mondo, sta estendendo il suo utilizzo della piattaforma di fatturazione e monetizzazione di Aria in Europa e in Africa. Experian utilizza Aria per la fatturazione dei suoi servizi di credit reporting basati sull'utilizzo in Australia e nei Paesi Bassi dal 2016.

A partire da Italia e Spagna, l'ulteriore espansione di Aria consentirà a Experian di automatizzare i processi di fatturazione in tutta l'EMEA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.