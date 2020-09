Aria Systems weitet die Geschäftsbeziehungen zu Experian auf ganz Europa und Afrika aus

SAN FRANCISCO (USA)--(BUSINESS WIRE)--Aria Systems, ein führender Anbieter, der Unternehmen bei der Steigerung von Abonnementeinnahmen und nutzungsabhängigen Einnahmen unterstützt, gab heute bekannt, dass Experian, das weltweit führende globale Informationsdienstleistungsunternehmen, die Nutzung der Abrechnungs- und Monetarisierungsplattform von Aria auf ganz Europa und Afrika ausdehnt. Experian nutzt die Angebote von Aria seit 2016 für die Abrechnung seiner nutzungsabhängigen Kreditauskunftsdienste in Australien und den Niederlanden.

Die Erweiterung erfolgt zunächst in Italien und Spanien. Die weitere Expansion von Aria wird es Experian ermöglichen, Abrechnungsprozesse in der gesamten Region EMEA zu automatisieren.

„Die Ausweitung unserer Geschäftsbeziehung zu Experian auf neue Länder ist ein Beweis für den Nutzwert der Aria-Plattform und für unsere Kompetenz, unsere Kunden grenzüberschreitend mit soliden Monetarisierungs- und Abrechnungsmanagement-Funktionen zu unterstützen“, so Arun Thakur, Chief Customer Officer von Aria Systems. „Die Marke Experian und die Serviceleistungen des Unternehmens sind weltweit bekannt und werden von Millionen von Verbrauchern und Geschäftskunden genutzt. Wir danken Experian dafür, dass das Unternehmen weiterhin auf Aria setzt, um die globale Expansion seiner Geschäftstätigkeit zu realisieren.“

Die cloudbasierte Abrechnungs- und Monetarisierungsplattform von Aria wird von großen weltweit operierenden Unternehmen eingesetzt, die ihre Abrechnungsprozesse für mehrere Länder, Sprachen und Währungen modernisieren und automatisieren möchten. Aria ermöglicht es diesen Unternehmen, ihre Vertragskunden effizienter zu verwalten, mit Serviceleistungen zusätzliche wiederkehrende Einnahmen zu generieren und eine höhere Kundenzufriedenheit zu erzielen.

„In unserem Bestreben, die Effizienz unserer Abrechnungsprozesse zu verbessern und auf einer einzigen Plattform zu konsolidieren, wussten wir bereits aus Erfahrung, dass die Plattform von Aria den für die Verwaltung unseres wachsenden EMEA-Geschäfts erforderlichen Funktionsumfang bietet“, so Sagheer Ahmed, Group Billing and Revenue Assurance Director von Experian. „Durch den Einsatz der Plattform von Aria an weiteren Standorten von Experian optimieren wir nicht nur unsere nutzungsabhängigen Abrechnungsmöglichkeiten, sondern können unseren Kunden auch einen besseren Service anbieten.“

Über Aria Systems

Die cloudbasierte Monetarisierungsplattform von Aria Systems ist die erste Wahl der Analysten und erhält Spitzenbewertungen führender Forschungsinstitute. Innovative Unternehmen wie Adobe, Allstate, Comcast, Subaru und Telstra setzen auf die Lösungen von Aria, um die Markteinführungszeiten zu verkürzen und die Flexibilität zu erhöhen, sodass sie den Kundennutzen maximieren und wiederkehrende Umsätze durch abonnement- und nutzungsbasierte Angebote steigern können. Weitere Informationen finden Sie unter www.ariasystems.com.

