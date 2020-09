Aria Systems étend sa relation avec Experian en Europe et en Afrique

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Aria Systems, le chef de file pour l'aide aux entreprises à développer leurs revenus basés sur l'utilisation et des abonnements, a annoncé aujourd’hui qu’Experian, la plus importante société internationale de services d’information au monde, élargit son utilisation de la plateforme de facturation et de monétisation d’Aria en Europe et en Afrique. Experian utilise Aria pour la facturation de ses services d'évaluation de crédit basée sur l'utilisation en Australie et aux Pays-Bas depuis 2016.

En commençant par l’Italie et l’Espagne, la poursuite de l'expansion d’Aria permettra à Experian d’automatiser ses processus de facturation dans toute la région EMEA.

« Le renforcement de notre engagement auprès d’Experian pour de nouveaux pays témoigne de la valeur de la plateforme Aria et de notre capacité à accompagner nos clients avec de robustes capacités de gestion de la monétisation et de la facturation par-delà les frontières », a affirmé Arun Thakur, responsable du service client chez Aria Systems. « La marque et les services d’Experian sont connus dans le monde entier et utilisés par des millions de consommateurs et de clients professionnels. Nous sommes reconnaissants qu’ils continuent de faire confiance à Aria pour favoriser l’expansion mondiale de leurs activités. »

La plateforme de facturation et de monétisation sur le Cloud d’Aria est choisie par de grandes entreprises mondiales cherchant à moderniser et à automatiser leurs processus de facturation dans de multiples pays, langues et devises. Aria permet à ces entreprises de gérer plus efficacement leurs abonnés, de générer des revenus supplémentaires récurrents avec leurs services et d’offrir une meilleure expérience client.

« Dans notre recherche d'amélioration de l'efficacité de nos processus de facturation et de consolidation dans une plateforme unique, nous savons par expérience que la plateforme d’Aria offre la gamme des capacités nécessaire à la gestion de nos activités en pleine croissance dans la zone EMEA », a déclaré Sagheer Ahmed, directeur du département Facturation et Assurance de revenus dans le groupe Experian. « En utilisant la plateforme d’Aria dans davantage de sites Experian, non seulement nous améliorons nos capacités de facturation basées sur l’utilisation, mais nous pouvons également offrir une meilleure expérience à nos clients. »

À propos d’Aria Systems

La plateforme de monétisation basée sur le Cloud d’Aria Systems constitue le choix préféré des analystes, elle est la mieux classée par les plus importants cabinets d’étude. Des entreprises innovantes comme Adobe, Allstate, Comcast, Subaru et Telstra comptent sur Aria pour raccourcir leurs délais de commercialisation et accroître leur flexibilité, leur permettant de maximiser la valeur client et d’augmenter leurs revenus récurrents grâce à des offres basées sur l’utilisation et des abonnements. Pour plus d'informations, visitez www.ariasystems.com.

