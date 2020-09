Lighthouse Labs et le gouvernement du Canada assurent la rémunération des stages en entreprise

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Le chef de file canadien de l'enseignement technologique Lighthouse Labs annonce ce jour sa participation au programme Compétences numériques pour les jeunes (CNJ). Ce programme est une initiative gouvernementale mettant en relation les petites entreprises et les organisations à but non lucratif avec des diplômés post-secondaires sous-employés, et fournit des subventions salariales et des opportunités de formation professionnelle.

Grâce à ce programme, Lighthouse Labs pourvoira plus de 200 jeunes de postes de stagiaires dans tout le Canada via des subventions salariales et des services de recherche d'emploi aux organisations désireuses de renforcer leurs activités numériques et en ligne. Lighthouse Labs fournira également une formation pratique aux nouvelles recrues durant leurs stages. Cette formation les aidera à développer et consolider leur maîtrise du numérique dans des domaines très porteurs, comme l'édition logicielle et la science des données, et à l'appliquer grâce à des compétences générales en communication, résolution des problèmes et travail d'équipe.

"Notre gouvernement travaille dure pour s'assurer que notre jeunesse dispose des compétences requises pour réussir dans l'économie digitale d'aujourd'hui. Ces efforts sont devenus encore plus importants dans le cadre de la pandémie de COVID-19, durant laquelle des pans entiers de la société sont forcés de travailler en ligne", explique l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. "Le programme Compétences numériques pour les jeunes aidera les participants à acquérir une expérience en monde réel ainsi que de précieuses compétences afin de répondre aux attentes de leurs futurs employeurs, qui s'attellent à innover et à prospérer dans un contexte en constante évolution."

"Nous sommes ravis de travailler avec le gouvernement du Canada pour subventionner le coût des jeunes talents pour les organisations, tout en fournissant aux nouveaux diplômés les outils nécessaires pour réussir sur un marché du travail en rapide évolution", déclare Jeremy Shaki, cofondateur et PDG de Lighthouse Labs. "Dans l'économie numérique d'aujourd'hui, il est plus important que jamais d'aider les organisations à créer de nouveaux emplois dans les secteurs émergents. Le programme CNJ va encore plus loin en aidant les jeunes à être prêts pour leur premier emploi."

Le programme CNJ a été créé pour fournir aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux organisations à but non lucratif les moyens de créer de nouveaux postes dans des domaines émergents dans lesquels des emplois peuvent ne pas encore exister. Parmi ces domaines figurent, entre autres, la cybersécurité, l'automatisation des tâches de savoir, les mégadonnées, l'intelligence artificielle. Le CNJ s'inscrit dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) pour soutenir la jeunesse apte à l'emploi mais pouvant avoir besoin d'une première expérience professionnelle pour réussir son entrée sur le marché du travail.

Les stages proposés par le biais de Lighthouse Labs seront ouverts jusqu'au mois de mars 2021. Si vous êtes un employeur à la recherche de stagiaires, veuillez nous contacter.

Retrouvez des informations complémentaires sur le programme CNJ en cliquant ici.

À propos de Lighthouse Labs

Lighthouse Labs a été fondé en 2013 par une équipe de développeurs de logiciels partageant une passion pour le codage, le mentorat et l'enseignement. Notre mission: trouver sans relâche les meilleurs moyens de former la prochaine génération de développeurs et de transformer l'enseignement technologique. Sept années plus tard, nous avons enseigné les bases du codage à plus de 30 000 Canadiens et lancé la carrière de développeurs professionnels de plus de 2 000 diplômés. Avec le soutien de la talentueuse équipe d'instructeurs et de mentors pour qui le codage est le savoir-faire absolu, nous continuons de former des étudiants, lancer des carrières et contribuer à la fantastique croissance de la tech canadienne.

