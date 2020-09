Croma costituisce una nuova joint venture in Cina

LEOBENDORF, Austria--(BUSINESS WIRE)--L'Asia in generale e la Cina in particolare rappresentano a livello mondiale i mercati della medicina estetica in più rapida crescita. CNBG e Croma hanno avviato una cooperazione di vasta portata e a lungo termine che unisce le risorse di ciascun partner in una società di joint venture di nuova costituzione per commercializzare i prodotti estetici di Croma in Cina e Hong Kong. I dettagli finanziari non sono stati divulgati dalle parti.

La collaborazione tra CNBG e Croma avrà con ogni probabilità in Cina un forte impatto sul mercato della medicina estetica, in quanto negli ultimi anni ha registrato in incremento medio annuo di oltre il 20%. Questa crescita si traduce in un aumento della domanda di prodotti sicuri e di alta qualità.

Croma contribuirà con i suoi prodotti, il filler di acido ialuronico già approvato Princess® VOLUME ed ulteriori filler, nonché con altre prodotti estetici per il viso presenti nel suo portfolio, mentre CNBG fornirà la sua distribuzione multicanale, la sua conoscenza per la commercializzazione e dei prodotti sinergici, in particolare la sua tossina botulinica Heng Li®, prodotta da Lanzhou Biotechnique Development Co., Ltd. ("Lanzhou") un'affiliata della CNBG.

La società mista mira a diventare in ​​Cina un fornitore completo di prodotti estetici minimamente invasivi, impiegando l‘efficace presenza sul campo di Lanzhou. Le vendite di Princess® VOLUME riprenderanno molto presto.

Xiangrong Li, Vicepresidente di CNBG ha dichiarato: “ CNBG, tramite la sua affiliata Lanzhou, ha da anni molto successo con la sua tossina botulinica in Cina. La ricerca da parte nostra di filler a base di acido ialuronico adeguati è finalmente giunta al termine: Croma è davvero il partner perfetto e la soluzione migliore per noi. Insieme ci impegniamo a plasmare e conquistare il mercato cinese con tutto il suo immenso potenziale di crescita”.

Andreas Prinz, CCO e co-proprietario di Croma: " Croma incorpora più di 40 anni di esperienza nella ricerca e sviluppo di prodotti viscoelastici. Le nostre linee di produzione completamente automatizzate forniscono 8 milioni di siringhe pre-riempite all'anno. Siamo giustamente considerati i principali esperti europei dell’acido ialuronico. Con CNBG, abbiamo trovato il partner perfetto per unire i nostri punti di forza e le nostre risorse ed entrare con successo nel mercato cinese che è in rapida crescita. La storia e l'esperienza di CNBG costituiranno un forte sostegno permettendo a Croma di prosperare in Asia in modo sostenibile ".

Informazioni su Croma-Pharma GmbH - Considerata una dei massimi esperti dell’acido ialuronico, Croma-Pharma è un'azienda farmaceutica a conduzione familiare con sede in Austria. E’riconosciuta a livello mondiale per la sua esperienza negli iniettabili viscoelastici in siringhe pre-riempite per l’oftalmologia, l’ortopedia e per le indicazioni estetiche. Con una produzione annua di 8 milioni di siringhe Croma si posiziona tra i maggiori produttori mondiali di iniettabili a base di acido ialuronico di fascia alta. Il successo si basa sulla ricerca e sviluppo che avvengono presso la sede in Austria.

I proprietari hanno una visione chiara per le tecnologie di alta qualità e colgono con coraggio le opportunità per l'acquisizione di aziende o tecnologie complementari. Croma attualmente impiega circa 500 persone e gestisce 12 affiliate in Europa, Nord America, Brasile e Australia. Attraverso partnership di distribuzione, i suoi prodotti sono commercializzati in più di 70 paesi in tutto il mondo. Croma è un'azienda pluripremiata e ha festeggiato il suo 40 ° anniversario nel 2016.

Informazioni su CNBG

CNBG è una delle più grandi aziende biofarmaceutiche cinesi ed è il più grande produttore e fornitore di vaccini e prodotti derivati ​​dal plasma in Cina. I principali segmenti di attività di CNBG includono vaccini umani, prodotti sanguigni, medicina estetica, vaccini veterinari, anticorpi e diagnostica. Lanzhou è l'unico produttore di tossina botulinica in Cina. Heng Li® è la tossina botulinica leader nel mercato cinese, è al primo posto del mercato interno con una market share del 75%.