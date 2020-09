Croma crée une nouvelle joint-venture en Chine

LEOBENDORF, L'Autriche--(BUSINESS WIRE)--L'Asie en général et la Chine en particulier représentent les marchés de médecine esthétique à la croissance la plus rapide au monde. CNBG et Croma sont entrés dans une coopération de grande envergure et à long terme combinant les actifs de chaque partenaire dans une société commune nouvellement créée pour commercialiser les produits esthétiques de Croma en Chine et à Hong Kong. Les détails financiers n'ont pas été divulgués par les parties.

La coopération entre CNBG et Croma aura selon toute probabilité un impact majeur sur le marché de la médecine esthétique en Chine, qui avait connu une croissance moyenne de plus de 20% par an au cours des dernières années. Cela a entraîné une demande croissante de produits sûrs et de haute qualité.

Croma offrira ses produits, les injectables à l’acide hyaluronique Princess® VOLUME actuellement approuvé, des produits de comblement supplémentaires, ainsi que d'autres gammes de dispositifs esthétiques pour le visage, tandis que CNBG fournira sa distribution multicanal, ses connaissances en marketing et ses produits synergiques, en particulier sa toxine botulique Heng Li®, fabriquée par la filiale de CNBG Lanzhou Biotechnique Development Co., Ltd. («Lanzhou»).

La société commune vise de devenir un fournisseur complet de produits mini-invasifs en médecine esthétique en Chine, utilisant efficacement la force de terrain existante de Lanzhou. Les ventes de Princess® VOLUME redémarreront très bientôt.

Xiangrong Li, vice-président de CNBG, a déclaré : « CNBG, via sa filiale Lanzhou, connaît depuis des années un grand succès avec sa toxine botulique en Chine. Notre recherche de produits injectables à base d’AH est enfin terminée - Croma est en effet le partenaire idéal et la meilleure solution possible pour nous. Ensemble, nous nous engageons à façonner et à conquérir le marché chinois avec tout son immense potentiel de croissance ».

Andreas Prinz, CCO et copropriétaire de Croma : « Croma incorpore plus de 40 ans d'expérience dans la R&D de produits viscoélastiques. Nos lignes de production entièrement automatisées fournissent 8 millions d'injectables pré-remplis par an. Nous sommes à juste titre considérés comme des experts européens de premier plan en Acide Hyaluronique. Avec CNBG, nous avons trouvé le partenaire idéal pour fusionner nos forces et nos actions afin de pénétrer avec succès le marché chinois à croissance rapide. Les antécédents et l'expérience de CNBG aideront fortement Croma à prospérer durablement en Asie. "

À propos de Croma-Pharma GmbH - les principaux experts en acide hyaluronique

Croma-Pharma, une société pharmaceutique familiale basée en Autriche, est mondialement reconnue pour son expertise dans les injectables viscoélastiques pré-remplis pour l'ophtalmologie, l'orthopédie et la médecine esthétique. La production annuelle de 8 millions de seringues fait de Croma l'un des principaux producteurs mondiaux d'injectables AH haut de gamme. Le succès repose sur la recherche et le développement. Les propriétaires ont une vision claire des technologies de haute qualité et saisissent avec audace les opportunités d'acquisition d'entreprises ou de technologies complémentaires. Croma emploie actuellement environ 500 personnes et gère 12 filiales en Europe, en Amérique du Nord, au Brésil et en Australie. Grâce à des partenariats de distribution, ses produits sont commercialisés dans plus de 70 pays à travers le monde. Croma est une entreprise primée à plusieurs reprises et a célébré son 40e anniversaire en 2016.

À propos de CNBG

CNBG est l'une des plus grandes sociétés biopharmaceutiques chinoises et est le plus grand producteur et fournisseur de vaccins, de produits dérivés du plasma en Chine. Les principaux segments d’activité de CNBG comprennent les vaccins humains, les produits sanguins, l’esthétique médicale, les vaccins vétérinaires, les anticorps et les diagnostics. Lanzhou est le seul producteur de toxine botulique en Chine. Heng Li® est le leader du marché de la toxine botulique sur le marché chinois, avec une part de marché de 75%, le n ° 1 sur le marché intérieur.