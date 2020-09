Croma gründet neues Joint Venture in China

LEOBENDORF, Österreich--(BUSINESS WIRE)--Asien im Allgemeinen und China im Besonderen sind die am schnellsten wachsenden Märkte für ästhetische Medizin weltweit. CNBG und Croma haben in Form eines neu gegründeten Joint Ventures die Vorzüge jedes Partners zusammengeführt und eine weitreichende und langfristige Zusammenarbeit vereinbart, um die ästhetischen Produkte von Croma in China und Hongkong zu vermarkten. Finanzielle Details wurden von den Parteien nicht bekannt gegeben.

Die Zusammenarbeit zwischen CNBG und Croma wird aller Wahrscheinlichkeit einen großen Einfluss auf den Markt für ästhetische Medizin in China haben, der in den letzten Jahren ein durchschnittliches Wachstum von über 20% pro Jahr verzeichnet hat. Was zu einer steigenden Nachfrage nach sicheren und qualitativ hochwertigen Produkten geführt hat. Croma wird seine Produkte, den derzeit zugelassenen Hyaluronsäure-Filler Princess® VOLUME, zusätzliche HA-Filler, sowie weitere ästhetische Produkte zur Gesichtsbehandlung aus seinem Portfolio einbringen. CNBG wird sein umfangreiches Vertriebsnetz, sein Marketingwissen und ergänzende Produkte, insbesondere sein Botulinumtoxin Produkt Heng Li®, hergestellt von der CNBG-Tochter Lanzhou Biotechnique Development Co., Ltd. („Lanzhou“), zur Verfügung stellen.

Das gemeinschaftliche Unternehmen strebt danach, ein umfassender Anbieter von Produkten für die minimalinvasive ästhetische Medizin in China zu werden und die vorhandene Vertriebsorganisation von Lanzhou effektiv zu nutzen. Der Verkauf von Princess® VOLUME wird sehr bald wieder aufgenommen.

Xiangrong Li, Vizepräsident von CNBG, sagte: „ CNBG ist durch seine Tochtergesellschaft Lanzhou seit Jahren mit seinem Botulinumtoxin in China sehr erfolgreich. Unsere Suche nach geeigneten HA Filler-Produkten ist endlich zu Ende - Croma ist in der Tat der perfekte und am besten zu uns passende Partner. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, den chinesischen Markt mit all seinem immensen Wachstumspotenzial zu gestalten und zu erobern.“

Andreas Prinz, CCO und Mitinhaber von Croma: "Croma verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Erforschung und Entwicklung viskoelastischer Produkte. Unsere vollautomatischen Produktionsanlagen liefern jährlich 8 Millionen Hyaluronsäure Spritzen. Wir gelten zu Recht als der führende Experte für Hyaluronsäure in Europa. Mit CNBG haben wir den perfekten Partner gefunden, um unsere jeweiligen Stärken und Vorzüge zusammenzuführen und erfolgreich in den schnell wachsenden chinesischen Markt einzutreten. Die Erfolgsbilanz und Erfahrung von CNBG wird Croma dabei unterstützen, in Asien nachhaltig erfolgreich zu sein. "

Über die Croma-Pharma GmbH – der führende Experte für Hyaluronsäure

Croma-Pharma, ein in Österreich ansässiges Pharmaunternehmen in Familienbesitz, ist weltweit bekannt für seine Expertise in der industriellen Fertigung von Hyaluronsäure-Spritzen für die Augenheilkunde, Orthopädie und ästhetische Anwendungen. Die jährliche Produktion von 8 Millionen Spritzen macht Croma zu einem der weltweit größten Hersteller von High-End-Spritzen. Der Erfolg basiert auf Forschung und Entwicklung am Firmensitz in Österreich. Die Eigentümer verfolgen eine klare Vision für hochwertige Technologien und ergreifen mutig die Möglichkeiten für den Erwerb komplementärer Unternehmen oder Technologien. Croma beschäftigt derzeit rund 500 Mitarbeiter und betreibt 12 Tochterunternehmen in Europa, Nordamerika, Brasilien und Australien. Durch Vertriebspartnerschaften werden seine Produkte in mehr als 70 Ländern auf der ganzen Welt vermarktet. Croma ist ein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen und feierte 2016 sein 40-jähriges Bestehen.

Über CNBG

CNBG ist eines der größten chinesischen biopharmazeutischen Unternehmen und der größte Hersteller und Lieferant von Impfstoffen sowie Produkten aus Plasma in China. Die Hauptgeschäftsfelder von CNBG umfassen Humanimpfstoffe, Blutprodukte, medizinische Ästhetik, Veterinärimpfstoffe, Antikörper und Diagnostika. Lanzhou ist der einzige Hersteller von Botulinumtoxin in China. Heng Li® ist mit einem Marktanteil von 75% das führende Botulinumtoxin auf dem chinesischen Markt.