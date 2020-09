BARCELONA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE: VEEV) heeft vandaag aangekondigd dat AstraZeneca heeft gekozen voor Veeva Vault QMS en Veeva Vault QualityDocs om kwaliteitsmanagement en content op één cloudplatform te verenigen. Veeva Vault Quality Suite stelt AstraZeneca in staat om kwaliteitsprocessen binnen de onderneming te stroomlijnen, waardoor realtime zichtbaarheid, efficiëntie en snelheid worden vergroot.

“Aangezien AstraZeneca voortbouwt op een sterke basis voor kwaliteitssystemen en -processen van wereldklasse”, aldus Anthony Morandi, vice-president kwaliteit bij AstraZeneca. “Veeva Vault Quality Suite biedt ons een gestandaardiseerde, schaalbare, efficiënte en conforme benadering voor het beheer van onze wereldwijde kwaliteitssystemen en voortdurende groei.”

