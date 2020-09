Moskitofree lancia Aeriashield

LES ALLUETS-LE-ROI, Francia--(BUSINESS WIRE)--Il coronavirus si trasmette principalmente tramite droplet e goccioline d'acqua rilasciate nell'ambiente dalla persona infetta. Il 6 luglio 2020, d'altro canto, un gruppo di 239 scienziati internazionali ha chiesto alle autorità sanitarie di tutto il mondo, e in particolare all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), di prendere atto del fatto che il nuovo coronavirus può diffondersi nell'aria, ben oltre due metri.

In qualità di specialisti nella protezione biologica delle persone grazie all'offerta di soluzioni sempre innovative, efficaci e sicure per la salute, che non prevedono il ricorso a prodotti chimici, abbiamo testato il nostro dispositivo Aeriashield e le sue proprietà antivirali e antibatteriche in collaborazione con l'Institut Pasteur de Lille, da oltre un secolo in prima linea nella lotta contro le malattie infettive.

La Dr.ssa Michèle Vialette, responsabile dell'Unità di sicurezza microbiologica e del Laboratorio di alta sicurezza presso l'Institut Pasteur de Lille, era incaricata della supervisione dei test sui dispositivi Aeriashield.

"Il prodotto Aeriashield di Moskitofree, testato dall'Institut Pasteur de Lille, in 5 minuti elimina il 99% del coronavirus HCoV-229E umano dall'aria di un ambiente stagno (1,4 metri cubi). Il coronavirus HCoV-229E umano è diverso, ma della stessa famiglia dell'agente che causa la malattia da COVID-19, il SARS-CoOV2".

Aeriashield di Moskitofree è disponibile in 2 modelli: per uso individuale (dispositivo portatile) e collettivo (dispositivo da tavolo).

Aeriashield di Moskitofree offre un'efficace risposta complementare alla lotta contro la contaminazione aerotrasmessa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.