HOUSTON & LONDON--(BUSINESS WIRE)--Riversand, een toonaangevende cloud-native SaaS Master Data Management (MDM) en Product Information Management (PIM) oplossingsprovider, en Wunderman Thompson Commerce, het toonaangevende wereldwijde digitale bureau in de handel, hebben vandaag hun alliantie aangekondigd om organisaties te helpen winnende handelsmogelijkheden te bieden op alle digitale touchpoints, inclusief marktplaatsen van derden zoals Amazon, online retail, direct to consumer (D2C) en sociale media.

Deze samenwerking stelt Wunderman Thompson Commerce in staat om samen met Riversand’s toonaangevende MDM-software advies- en systeemintegratiediensten aan te bieden. De klanten van Riversand zullen profiteren van de geïntegreerde advies- en implementatievaardigheden van Wunderman Thompson Commerce.

“Samenwerking met Riversand biedt retailers, CPG’s en gezondheidszorg- / farmaceutische bedrijven vooruitstrevende en uitgebreide cloud-native software, gecombineerd met onze bewezen staat van dienst op het gebied van succesvolle implementatie,” aldus Nils Kijkuit, directeur Marketing en Sales EMEA bij Wunderman Thompson Commerce.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.