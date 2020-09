HOUSTON e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Riversand, prestigioso fornitore di soluzioni SaaS native del cloud per la gestione di dati master (Master Data Management, MDM) e la gestione delle informazioni di prodotto (Product Information Management, PIM), e Wunderman Thompson Commerce, la principale agenzia digitale internazionale operante nel settore del commercio, hanno annunciato oggi di aver stretto un accordo con l’obiettivo di aiutare le aziende a offrire funzionalità per il commercio vincenti in tutti i punti di interazione digitali, tra cui mercati di terze parti come Amazon, commercio al dettaglio online, vendita diretta ai consumatori (direct to consumer, D2C) e social media.

Questa partnership consentirà a Wunderman Thompson Commerce di offrire congiuntamente servizi di consulenza e integrazione di sistemi grazie al software MDM di Riversand, senza eguali nel settore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.