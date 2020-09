LA ROCHELLE, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--VALBIOTIS (Parijs: ALVAL) (FR0013254851 – ALVAL, in aanmerking komend voor PEA / SME), een onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijf dat zich inzet voor wetenschappelijke innovatie voor het voorkomen en bestrijden van stofwisselingsziekten, heeft aangekondigd dat het een Amerikaans en Europees octrooi heeft verkregen voor TOTUM-070 , de werkzame stof die is bedoeld om het LDL-cholesterol in het bloed te verlagen (“slechte cholesterol”).

TOTUM-070 is een combinatie van plantenextracten die noch fytosterolen noch rode gistrijst bevat, ontworpen door VALBIOTIS ‘eigen R & D-platform gevestigd in Riom (63). Het patent is verleend voor de Verenigde Staten, Europa en Zuid-Afrika.

