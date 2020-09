LA ROCHELLE, Francia--(BUSINESS WIRE)--VALBIOTIS (Parigi:ALVAL) (FR0013254851 - ALVAL, idonea per PEA/SME), un’azienda di ricerca e sviluppo dedita all'innovazione scientifica per la prevenzione e il trattamento delle malattie metaboliche, ha annunciato di avere ottenuto un brevetto negli Stati Uniti e in Europa per TOTUM-070, un principio attivo che riduce il colesterolo LDL nel sangue ("colesterolo cattivo").

