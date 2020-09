Les échographes haut de gamme de SuperSonic Imagine intègrent le catalogue d’Hologic en Allemagne, Autriche et en Suisse

MUNICH--(BUSINESS WIRE)--SuperSonic Imagine, déjà présent sur les marchés allemand, suisse et autrichien, intègre désormais Hologic, le principal fournisseur de solutions pour la santé des femmes. SuperSonic Imagine est un pionnier de l’innovation dans le domaine de l’échographie et est à l’origine du développement de l’élastographie ShearWave™.

Dans ce contexte, Hologic vient élargir son portefeuille de solutions d’imagerie innovantes et hautes performances grâce aux échographes Aixplorer MACH©. Ceux-ci se caractérisent par une architecture haute performance, tournée vers l’avenir, et sont équipés pour accueillir les futures intégrations et innovations dans le domaine de l’intelligence artificielle. Ils combinent plusieurs technologies de pointe conçues pour un meilleur dépistage précoce du cancer du sein, une fiabilité accrue du diagnostic et des flux de travail plus efficaces.

Des technologies uniques pour une meilleure prise en charge des patientes

La technologie unique UltraFastTM permet de bénéficier de fréquences d’images très élevées lors de l’affichage. Grâce à l’innovation graphique issue de l’industrie des jeux vidéo, il est possible d’atteindre une fréquence de 20 000 images par seconde.

Qui plus est, le système Aixplorer MACH 30 dispose de l’élastographie ShearWaveTM PLUS qui permet de mesurer la rigidité des tissus en temps réel. Cette technologie, fiable et non invasive, qui offre par ailleurs des résultats reproductibles, se révèle utile pour la prise en charge des patientes atteintes d’un cancer du sein. ShearWave PLUS permet de caractériser la lésion, de planifier l’intervention chirurgicale et de suivre le traitement.

En plus d’UltraFast et de l’élastographie ShearWave PLUS, le système Aixplorer MACH 30 utilise l’imagerie TriVuTM. Cette technologie combine trois techniques d'imagerie innovantes pour analyser en temps réel, sur la même image, la morphologie, la rigidité des tissus et la circulation sanguine. En éliminant le recours à plusieurs analyses, l’imagerie TriVuTM pourrait contribuer à accélérer les flux de travail et à examiner plus de patientes, dans des délais plus courts.

Les systèmes Aixplorer MACH définissent de nouvelles normes pour le secteur

Enfin et surtout, l’échographe Aixplorer MACH 30 simplifie les biopsies guidées par échographie. La technique d'imagerie Needle PL.U.S. affiche, en temps réel et selon un code couleur, l’aiguille de biopsie et les structures anatomiques et anticipe la trajectoire de l’aiguille.

« En tant que leader du marché de la santé mammaire et de la santé des femmes, nous mettons tout en œuvre pour que toutes nos solutions d’imagerie offrent la spécificité la plus élevée possible. Notre but est d’améliorer continuellement les soins prodigués aux patientes, à chacune des étapes du diagnostic mammaire. Les femmes concernées bénéficient désormais d’un plus vaste accès à l’élastographie ShearWave de SuperSonic Imagine et ont ainsi l’opportunité d’obtenir des diagnostics échographiques plus significatifs ce qui, sur le long terme, devrait permettre de réduire le nombre des biopsies inutiles », explique Heinz Gerhards, General Manager chez Hologic.

Cliquez ici pour obtenir plus d’informations sur le système d’échographie Aixplorer MACH 30.

Cliquez ici pour télécharger les images.

À propos d’Hologic

Hologic, Inc. est une société de technologie médicale innovante spécialisée dans la prévention de la santé des femmes et l’amélioration de leur bien-être grâce au dépistage précoce et au traitement. Plus d’informations sur les sites Internet : www.medicor.de/ ; www.supersonicimagine.com

Hologic, Aixplorer, ShearWave, SonicPad, SuperSonic, The Science of Sure, TriVu et UltraFast sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d’Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.