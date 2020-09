PARIGI--(BUSINESS WIRE)--CHRYSO, leader mondiale nei prodotti chimici per l'edilizia, oggi annuncia la creazione di un partenariato con Solidia Technologies, start-up specializzata nelle invenzioni tecnologiche rivoluzionarie per il cemento e il calcestruzzo 'green'. Mettendo in comune le rispettive conoscenze chimiche, le due aziende collaboreranno nell'obiettivo di migliorare le performance di sostenibilità e le proprietà del calcestruzzo Solidia® a CO 2 ultra-ridotto.

La partnership si fonda sull'impegno a lungo termine delle due aziende, mirato a rendere disponibili soluzioni all'insegna della sostenibilità per i produttori mondiali di cementi e calcestruzzi.

La tecnologia sostenibile di Solidia® è già disponibile sul mercato del calcestruzzo destinato ai manufatti e viene utilizzata per gli elementi in calcestruzzo non armato.

