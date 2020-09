Lonestar Cell MTN Mobile Money lance un service international de transfert de fonds avec WorldRemit

MONROVIA, Liberia--(BUSINESS WIRE)--Lonestar Cell MTN, la plus importante société de téléphonie et de services financiers mobiles du Liberia, s’est associée à WorldRemit afin d’offrir à ses clients Mobile Money la possibilité de recevoir des fonds de l’étranger, sans frais et directement sur leurs comptes Lonestar Cell MTN Mobile Money.

Pour la communauté libérienne, ce service représente la perspective intéressante de recevoir désormais aisément des versements de la part de membres de la famille ou d’amis vivant n’importe où en Europe, au Canada et aux États-Unis.

Grâce à plus de 7.000 distributeurs automatiques Lonestar Cell MTN répartis dans le pays, le service élimine le stress, les risques et les longues queues dans les halls de banque qu’impliquent fait de recevoir des fonds envoyés de l’étranger par des membres de la famille. En plus des avantages des services MoMo (Mobile Money), qui disposent d’un vaste écosystème en expansion rapide, utiliser MoMo pour la réception de fonds internationaux et les transactions financières quotidiennes facilite la vie et rend les opérations plus sûres et plus pratiques.

Christopher Ssali, directeur général par intérim de Lonestar Cell MTN Mobile Money, a déclaré: «Les Libériens peuvent maintenant recevoir des fonds envoyés de l’étranger par des membres de leur famille ou de leurs amis depuis l’Europe, le Canada et les États-Unis plus facilement et en toute sécurité. Nous avons constaté la remarquable résilience du peuple libérien et nous sommes particulièrement fiers d’être à l’avant-garde en matière de technologies et de partenariats innovants qui permettent de faciliter la vie de nos compatriotes. C’est justement ce que fait notre partenariat avec WorldRemit. Nous avons développé notre écosystème MoMo de sorte que nos clients puissent utiliser les fonds qu’ils reçoivent pour payer des factures, acheter des biens et régler les services dont ils ont besoin avec Mobile Money. Nous sommes enthousiastes à cette idée parce que ce service facilite la vie de nos clients et qu’ainsi nous contribuons à l’objectif fixé par le gouvernement de parvenir à une économie numérique sans numéraire et à l’inclusion financière.»

Awa Gueye Ba, responsable WorldRemit pour l’Afrique centrale et de l’Ouest francophones, a souligné que ce partenariat avec Lonestar Cell MTN offre aux clients des opportunités accrues de se connecter avec les membres de leur famille et de recevoir aisément des transferts d’argent.«Le service MoMo est l’un des plus demandés au Liberia et cette collaboration avec MTN Liberia nous ravit, car elle permettra aux expéditeurs d’envoyer des fonds 24/7 depuis le site internet ou l’appli mobile de WorldRemit et aux destinataires de les recevoir directement sur leurs comptes MTN Mobile Money. En outre, ce partenariat soutiendra les efforts de la Banque centrale du Liberia en faveur du développement de divers services financiers pour les populations des communautés rurales et de l’intégration de celles-ci à l’économie formelle.

Fournir à nos clients des moyens sûrs, pratiques et rapides de recevoir de l’argent est une étape importante de l’ambition de WorldRemit d’accompagner ses clients dans leur transition vers l’économie numérique.»

Les clients qui reçoivent de l’argent peuvent aisément retirer des espèces, payer des achats et des services, ou transférer de l’argent à leurs amis ou à leur famille avec application des frais standard de Mobile Money en vigueur. Il est très facile de devenir client de MTN Mobile Money. L’inscription est gratuite. Il suffit de se rendre dans un centre de service Lonestar Cell MTN ou auprès d’un agent agréé MoMo avec un document d’identité valide et de remplir le formulaire d’inscription.

Nous sommes#GoodTogether.

À propos de Lonestar Cell MTN/MTN Liberia

Lonestar Cell MTN/MTN Liberia, le premier opérateur de télécommunications du Liberia, a été fondé en 2001. Nous sommes une société technologique visant à tout faire pour réussir dans tout ce que nous entreprenons en faisant preuve de cohérence dans l’innovation pour satisfaire les besoins particuliers de nos clients. Nous sommes une filiale de MTN, un important groupe international de télécommunications opérant dans 21 pays à travers l’Afrique et le Moyen-Orient.

Pour plus d’informations, visiter le site: www.lonestarcell.com

À propos de WorldRemit

WorldRemit est un leader mondial des services de paiements. Nous avons bouleversé un secteur dominé jusque-là par des acteurs traditionnels hors ligne en organisant un service de transferts d’argent internationaux en ligne – rendant ceux-ci plus sûrs, plus rapides et moins coûteux. À ce jour, nous réalisons des transferts dans 50 devises vers 150 pays par le biais de 6.500 couloirs internationaux de transfert et employons plus de 1.100 personnes à travers le monde.

En ce qui concerne l’envoi, l’application WorldRemit est 100% numérique (sans argent liquide), ce qui améliore la commodité ainsi que la sécurité. De plus, pour les destinataires des transferts, la société offre une large gamme d’options, notamment le dépôt bancaire, l’encaissement d’argent, le rechargement de crédit téléphonique et d’argent mobile.

WorldRemit est soutenu par Accel, TCV et Leapfrog. Son siège social est situé à Londres, au Royaume-Uni et la société dispose de bureaux régionaux dans les pays suivants: Afrique du Sud, Australie, Belgique, Canada, États-Unis, Hong Kong, Kenya, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Philippines, Rwanda, Singapour, Somalie, Tanzanie et Zimbabwe.

Pour plus d’informations, visiter le site: www.worldremit.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.