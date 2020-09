MONROVIA, Liberia--(BUSINESS WIRE)--Lonestar Cell MTN, la più importante società di GSM e Servizi finanziari mobili, si è alleata a WorldRemit per consentire ai clienti di Mobile Money di ricevere pagamenti internazionali direttamente nei loro conti Lonestar Cell MTN Mobile Money, gratuitamente.

Questo servizio presenta l'entusiasmante prospettiva per la comunità liberiana di ricevere pagamenti internazionali facilmente da famigliari e amici ovunque in Europa, Canada e Stati Uniti.

Oggi, con oltre 7.000 punti cash Lonestar Cell MTN in tutta la Liberia, il servizio elimina lo stress, i rischi e le lunghe code in banca per riscuotere pagamenti inviati dai propri cari.

