VALBIOTIS obtient le brevet américain et européen pour TOTUM-070 dans la réduction de l’hypercholestérolémie

VALBIOTIS (Paris:ALVAL) (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce avoir obtenu le brevet américain et européen pour TOTUM-070, sa substance active dédiée à la réduction du LDL-cholestérol sanguin (« mauvais cholestérol »).

TOTUM-070 est une combinaison d’extraits de plantes, sans phytostérols ni levure rouge de riz, issue de la plateforme de R&D propriétaire de VALBIOTIS basée à Riom (63). Le brevet a été délivré aux États-Unis et en Europe ainsi qu’en Afrique du Sud.

L’excès de LDL-cholestérol, cible de TOTUM-070, est un facteur de risque bien établi de maladies cardiovasculaires ; il est notamment la cause principale de l’athérosclérose1.

En 2020, on estime à plus de 174 millions le nombre d’adultes qui présentent une hypercholestérolémie aux États-Unis et en Europe et le marché des produits hors prescription est estimé à 1,2 milliard € sur ces zones géographiques2.

Sébastien PELTIER, Président du Directoire de VALBIOTIS, déclare : « Nous visons avec TOTUM-070 un marché majeur où notre différenciation s’appuie notamment sur un savoir-faire unique dans le végétal, un haut niveau de preuve clinique et une propriété intellectuelle mondiale solide. Cette stratégie a déjà porté ses fruits avec la conclusion d’un partenariat majeur pour le développement et la commercialisation de notre première substance active, TOTUM-63. L’obtention du brevet de TOTUM-070, dans des régions où les populations sont particulièrement touchées par l’hypercholestérolémie, est donc une étape clé dans la poursuite de notre modèle de développement visant à conclure de nouveaux partenariats de cette envergure. »

Le brevet TOTUM-070 recouvre un large périmètre d’applications alimentaires et pharmaceutiques, concernant les troubles du métabolisme des lipides : dyslipidémie, cholestérol, triglycérides. Il fait l’objet d’une stratégie internationale de dépôt au-delà des États-Unis et de l’Europe.

Une étude clinique de Phase II évaluant l’efficacité de TOTUM-070 chez des personnes présentant une hypercholestérolémie modérée non traitée sera initiée avant la fin de l’année et fera l’objet d’une communication ultérieure.

Ainsi, VALBIOTIS entend obtenir, notamment en Europe et en Amérique du Nord, la première allégation de santé propriétaire relative à la diminution du LDL-cholestérol, pour un produit ne contenant ni phytostérols, ni levure rouge de riz.

À PROPOS DE VALBIOTIS

VALBIOTIS est une entreprise de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques en réponse aux besoins médicaux non satisfaits.

VALBIOTIS a adopté une approche innovante, visant à révolutionner la santé en développant une nouvelle classe de produits de nutrition santé conçus pour réduire le risque de maladies métaboliques majeures, en se basant sur une approche multicible permise par l’utilisation du végétal.

Ses produits sont destinés à être concédés sous licence à des acteurs du monde de la santé.

Créée début 2014 à La Rochelle, l’Entreprise a noué de nombreux partenariats avec les meilleurs centres académiques. La Société a implanté trois sites en France : Périgny, La Rochelle (17) et Riom (63).

Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante », VALBIOTIS dispose aussi du statut « Jeune Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de l’Union Européenne pour ses programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER). VALBIOTIS est une entreprise éligible au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur VALBIOTIS, veuillez consulter : www.valbiotis.com.

Nom : VALBIOTIS

Code ISIN : FR0013254851

Code mnémonique : ALVAL

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives sur les objectifs de VALBIOTIS.

Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions ou de titres financiers de VALBIOTIS dans un quelconque pays.

