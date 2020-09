MONROVIA, Liberia--(BUSINESS WIRE)--Lonestar Cell MTN, het toonaangevende bedrijf voor GSM en mobiele financiële diensten in Liberia, werkt samen met WorldRemit om het voor klanten van Mobile Money nu mogelijk te maken internationale overmakingen rechtstreeks naar hun Lonestar Cell MTN Mobile Money-rekeningen te ontvangen, gratis van lading.

Deze dienst biedt de Liberiaanse gemeenschap het opwindende vooruitzicht om naadloze internationale overmakingen te ontvangen van hun familie en vrienden, overal in Europa, Canada en de VS.

Nu, met meer dan 7.000 Lonestar Cell MTN-geldautomaten in Liberia, elimineert de service de stress, risico’s en lange wachtrijen in bankhallen die gepaard gaan met het ontvangen van geldovermakingen van dierbaren. Naast de MoMo-diensten die een enorm en snel groeiend MoMo-ecosysteem hebben, maakt het gebruik van MoMo voor internationale overmakingen en dagelijkse financiële transacties het leven gemakkelijker, veiliger en handiger.

