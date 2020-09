PARIJS--(BUSINESS WIRE)--CHRYSO, een wereldleider in bouwchemicaliën, kondigt vandaag zijn partnerschap aan met Solidia Technologies, een startende uitvinder van revolutionaire technologie voor duurzaam cement en beton. De twee bedrijven zullen samenwerken om de duurzaamheidsprestaties en materiaaleigenschappen van Solidia® koolstofarm beton te verbeteren door hun gecombineerde chemische expertise.

Het partnerschap wordt ondersteund door een langetermijnverbintenis van beide bedrijven om duurzame oplossingen toegankelijk te maken voor cement- en betonproducenten wereldwijd.

