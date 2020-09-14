Elliptic Labs 和英飞凌达成合作致力为物联网、消费电子、汽车市场提供全新技术

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球AI智能软件公司、虚拟智能传感器的世界领导者Elliptic Labs于今天正式宣布，与半导体解决方案的世界领导者英飞凌技术公司达成合作伙伴关系，这一合作将会令Elliptic Labs的虚拟智能传感交互平台™增加其对英飞凌毫米波雷达传感器的支持。除了早已建立的存在检测和无接触手势交互外，Elliptic Labs还在此次合作中为英飞凌提供了诸如呼吸检测和心跳检测等全新的功能。想要了解更多有关此次合作的详细信息，您可访问：https://www.infineon.com/cms/en/partner-network/ 和 https://www.ellipticlabs.com/contact/.

Elliptic Labs的虚拟智能传感交互平台使用专利算法、专有机器学习工具和传感器融合，将来自单一功能硬件传感器的数据进行整合，使其更加智能。利用这些更智能的传感器，搭载Elliptic Labs技术的设备可以为用户检测健康状态、降低能耗、提高设备安全性和数据通信能力，使人类生活变得更便捷、更安全、更环保。

Elliptic Labs的首席执行官Laila Danielsen表示：“心跳检测、呼吸检测、存在检测——这只是众多搭载我们技术中的几个案例，如今我们的合作已经扩展到英飞凌的毫米波雷达芯片和Elliptic Labs的虚拟智能传感器中心。Elliptic Labs和英飞凌的合作将把情境感知功能提升到一个新的水平，不断强调着为未来现代设备添加新功能的重要性，而这些新的功能也被期待着在各种情境下都能完美运行。”

英飞凌产品销售总监Jens Reinstädt先生表示：“我们非常激动，能够通过与Elliptic Labs的合作，为客户提供全新的功能与技术。英飞凌的毫米波雷达解决方案与Elliptic Labs的虚拟智能传感交互平台相结合，将为渴望打造更智能产品的制造商们提供高端解决方案。”

关于Elliptic

Elliptic Labs运用 AI 软件并以虚拟智能传感交互平台，为物联网、智能手机、笔记本电脑和汽车市场打造更智能的传感器和技术。凭借着数亿台搭载Elliptic Labs技术的设备，这一虚拟智能感应交互平台可为用户提供健康监测、情境感知、无接触手势交互等功能，并通过降低能耗来提高可持续性，同时更可进一步扩展以支持数十亿台的设备。虚拟智能传感中心通过机器学习和/或传感器融合将超声与现有设备上传感器收集的数据相整合。Elliptic Labs总部设在挪威，并在美国、中国、韩国和日本开展业务。世界各地的员工都受到勤奋、创新、开放和正直等共同核心价值观的激励。更多详情，请访问：www.ellipticlabs.com.