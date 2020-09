Celyad Oncology creëert At-the-Market Facility

MONT-SAINT-GUIBERT, Belgium--(BUSINESS WIRE)--Koersgevoelige Informatie:

Celyad Oncology (Brussels:CYAD) (Paris:CYAD) (NASDAQ:CYAD) (Euronext Brussel en Parijs, en Nasdaq: CYAD), een klinisch biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van celgebaseerde CAR-T behandelingen, heeft vandaag aangekondigd dat het een Open Market Sale AgreementSM heeft afgesloten met Jefferies LLC ("Jefferies") op grond waarvan de Vennootschap van tijd tot tijd tot $25.000.000 van nieuwe American Depositary Shares ("ADS's") kan verkopen voor een periode van maximaal 36 maanden, door middel van een "at the market offer" ("ATM"), waarbij Jefferies als verkoopagent optreedt. Elk ADS vertegenwoordigt één gewoon aandeel van de Vennootschap, uitgaande van een verkoop van 2.522.704 ADS's in het aanbod tegen een aanbiedingsprijs van $9,91 per ADS, wat de laatst gerapporteerde verkoopprijs van de ADS's op de Nasdaq Global Market was op september 8, 2020. Het werkelijke aantal uitgegeven ADS's zal variëren afhankelijk van de verkoopprijzen in het kader van dit aanbod, maar het aantal gewone aandelen zal niet groter zijn dan 2.777.777 miljoen aandelen. De nieuwe ADS's zullen worden verkocht tegen de dan geldende marktprijzen. De verkoop van ADS's in de ATM zal alleen plaatsvinden in de Verenigde Staten via de Nasdaq Stock Market of een andere bestaande Amerikaanse handelsmarkt voor de ADS'en. Er zullen geen verkopen van ADS's plaatsvinden in België of via Euronext.

Celyad Oncology is momenteel van plan om de netto-opbrengst van de verkoop van ADS's in de ATM te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het onderzoek en de ontwikkeling van de klinische en preklinische CAR T-celtherapie-kandidaten van het bedrijf.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waar een aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificaties onder de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied.

De effecten worden aangeboden op basis van een registratieverklaring op formulier F-3 (333-248464), die door de Securities and Exchange Commission (de "SEC") in september 4, 2020 van kracht is verklaard. Het aanbod zal alleen worden gedaan door middel van een prospectussupplement en een begeleidend prospectus die deel uitmaken van de registratieverklaring. Een prospectussupplement met betrekking tot het aanbod werd door Celyad Oncology bij de SEC ingediend op 11 september 2020 en is beschikbaar op de website van de SEC op www.sec.gov. Exemplaren van het definitieve prospectussupplement en het bijbehorende prospectus met betrekking tot het aanbod kunnen gratis worden verkregen door contact op te nemen: Jefferies LLC, Attentie: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, telefonisch op 1-877-547-6340 of per e-mail op Prospectus_Department@Jefferies.com.

Over Celyad Oncology

Celyad Oncology is een biotechnologiebedrijf in het klinische stadium dat zich richt op de ontdekking en ontwikkeling van de chimerische antigeenreceptor T-cel (CAR T) therapieën voor kanker. Het bedrijf ontwikkelt een pijplijn van allogene (off-the-shelf) en autologe (gepersonaliseerde) CAR T-celtherapiekandidaten voor de behandeling van zowel hematologische maligniteiten als vaste tumoren. Celyad Oncology werd opgericht in 2007 en is gevestigd in Mont-Saint-Guibert, België en New York, NY. Het bedrijf heeft financiering ontvangen van het Waalse Gewest (België) om de vooruitgang van zijn CAR T-celtherapieprogramma's te ondersteunen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.celyad.com.

Toekomstgerichte verklaring

Deze versie kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, in de zin van de toepasselijke effectenwetten, met inbegrip van het Privé Akte van de Hervorming van het Proces van Effecten van 1995. Toekomstgerichte verklaringen kunnen verklaringen bevatten met betrekking tot: de veiligheid en de klinische activiteit van de pijpleidingen en de financiële toestand van Celyad Oncology, de bedrijfsresultaten en de zakelijke vooruitzichten. Toekomstgerichte verklaringen kunnen bekende en onbekende risico's en onzekerheden met zich meebrengen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of prestaties van Celyad Oncology materieel verschillen van die welke door dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Dergelijke risico's en onzekerheden omvatten de verwachte datum van de Fase 1 proefinitiatie tegen eind 2020, onze ontwikkeling van extra op shRNA gebaseerde allogene kandidaten van onze CYAD-200 serie naar klinische proef, en de duur en de ernst van de COVID-19 pandemie en de overheidsmaatregelen die in reactie daarop zijn genomen en of er American Depositary Shares zullen worden verkocht in de ATM en het gebruik van de opbrengsten daarvan. Een verdere lijst en beschrijving van deze risico's, onzekerheden en andere risico's is te vinden in de dossiers en rapporten van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) van Celyad Oncology, waaronder het jaarverslag op Form 20-F dat op 25 maart 2020 bij de SEC is ingediend en de daaropvolgende dossiers en rapporten van Celyad Oncology. Deze toekomstgerichte verklaringen spreken slechts vanaf de datum van publicatie van dit document en de daadwerkelijke resultaten van Celyad Oncology kunnen materieel verschillen van die welke door deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Celyad Oncology wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken om elke verandering in haar verwachtingen met betrekking tot dit document of elke verandering in de gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop een dergelijke verklaring is gebaseerd, weer te geven, tenzij dit wordt vereist door wet- of regelgeving.