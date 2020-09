Celyad Oncology met en place une offre d’ADS “At-the-Market”

MONT-SAINT-GUIBERT, Belgique--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Celyad Oncology SA (Brussels:CYAD) (Paris:CYAD) (NASDAQ:CYAD) (Euronext & Nasdaq : CYAD), une société biotechnologique de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T à base de lymphocytes T (Chimeric Antigen Receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un “Open Market Sale AgreementSM” avec Jefferies LLC ("Jefferies") agissant en tant qu'agent de vente. Selon ce contrat, la société peut de temps à autre vendre pendant une période allant jusqu'à 36 mois, par le biais d'une offre ATM ("At-the-market offering”), jusqu'à 25.000.000 dollars de nouvelles ADS ("American Depositary Shares"), chacune représentant une action ordinaire de la société, en supposant que l'offre comporte la vente de 2.522.704 ADS à un prix de 9,91 dollars par ADS, soit le dernier prix de vente des ADS publié sur le Nasdaq Global Market le 8 septembre 2020. Le nombre réel d'ADS émis variera en fonction des prix de vente dans le cadre de cette offre, mais le nombre d'actions ordinaires ne devra pas dépasser 2.777.777 millions d'actions. Les nouvelles ADS seront vendues au prix du marché en vigueur à ce moment-là. Les ventes d'ADS via l'ATM ne seront effectuées qu’aux États-Unis sur le Nasdaq Stock Market ou tout autre marché américain existant pour les ADS. Aucune vente d'ADS ne sera effectuée en Belgique ou par l'intermédiaire d'Euronext.

Celyad Oncology a actuellement l'intention d'utiliser le produit net des ventes d'ADS via l'ATM pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris, mais sans s'y limiter, la recherche et le développement des candidats CAR-T cliniques et précliniques de la société.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans une juridiction où une offre, une sollicitation ou une vente serait illégale avant l'enregistrement ou les qualifications en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.

Les titres sont offerts en vertu d'une déclaration d'inscription préalable sur le formulaire F-3 (333-248464), qui a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (“Securities and Exchange Commission ") le 4 septembre 2020. L'offre ne sera faite qu'au moyen d'un supplément de prospectus et d'un prospectus d'accompagnement qui font partie de la déclaration d'enregistrement. Un supplément de prospectus relatif à l'offre a été déposé par Celyad Oncology auprès de la SEC le 11 septembre 2020 et est disponible sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus définitif, et du prospectus d'accompagnement relatif à l'offre peuvent être obtenus gratuitement en contactant Jefferies LLC, à l'attention de Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, par téléphone au 1-877-547-6340 ou par e-mail à Prospectus_Department@Jefferies.com.

A propos de Celyad Oncology

Celyad Oncology est une société biotechnologique de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T (chimeric antigen receptor) pour le traitement du cancer. La société développe un pipeline de produits candidats de thérapie cellulaire CAR T allogéniques (prêt à l’emploi) et autologues (personnalisés) pour le traitement des tumeurs solides et hématologiques. Celyad Oncology a été fondée en 2007 et est basée à Mont-Saint-Guibert, en Belgique et à New York, NY. La société a reçu un financement de la Région wallonne (Belgique) pour soutenir l'avancement de ses programmes de thérapie cellulaire CAR T. Pour plus d’information, veuillez consulter le site www.celyad.com.

Déclarations prévisionelles

Ce communiqué peut contenir des déclarations prévisionnelles, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prévisionnelles peuvent comprendre des déclarations concernant : la sécurité et l'activité clinique du pipeline de Celyad Oncology et sa situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives commerciales. Les déclarations prévisionnelles peuvent impliquer des risques et des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, la situation financière, les performances ou les réalisations de Celyad Oncology diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent la date prévue du début de l'essai de phase 1 d'ici la fin de l’année 2020, le développement des candidats allogéniques supplémentaires basés sur la technologie shRNA de notre série CYAD-200 vers la recherche clinique, ainsi que la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19 et les mesures gouvernementales mises en œuvre en réponse à celle-ci et si des American Depositary Shares seront vendues dans l'ATM et l'utilisation du produit de cette vente. Une liste et une description supplémentaires de ces risques, incertitudes et autres risques peuvent être trouvés dans les dépôts et rapports de la Commission américaine des valeurs mobilières (SEC) de Celyad Oncology, y compris dans son rapport annuel sur le formulaire 20-F déposé auprès de la SEC le 25 mars 2020 et dans les dépôts et rapports ultérieurs de Celyad Oncology. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de publication du présent document et les résultats réels de Celyad Oncology peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par ces déclarations prospectives. Celyad Oncology décline expressément toute obligation de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles dans le présent document pour refléter tout changement de ses attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées, sauf si la loi ou la réglementation l'exige.