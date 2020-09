Amichevole conversazione online fra esperti del Giardino della Foresta del Leone in Cina e del Giardino di Boboli

SUZHOU, Cina--(BUSINESS WIRE)--Venerdì 11 settembre 2020, alle 09:30 CEST, si è tenuta un’amichevole conversazione online fra esperti del classico Giardino della Foresta del Leone che si trova a Suzhou, in Cina, e del Giardino di Boboli, famoso parco storico della città di Firenze. L’Ufficio municipale del paesaggio e delle foreste di Suzhou, vari dirigenti del Giardino della Foresta del Leone e responsabili italiani presso il Giardino di Boboli si sono incontrati su Internet per scambiare opinioni sulle caratteristiche culturali dei due parchi, sulla protezione di questi due patrimoni, sui servizi turistici e sull’istruzione dei giovani in relazione a entrambi i giardini.

All’inizio della riunione, esperti cinesi e italiani hanno anzitutto presentato gli uni agli altri il giardino presso cui operano. Il Giardino della Foresta del Leone è stato costruito durante la dinastia Yuan oltre 670 anni fa. È uno dei parchi rappresentativi dei giardini cinesi classici, situato a Suzhou, una città famosa per la sua storia culturale che si estende per 2500 anni. Copre un’area di 14 mu (quasi 9.333 metri quadri). Il suo dedalico disegno rispecchia la profonda concezione artistica della cultura cinese. Nel corso della 24esima riunione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, tenutasi nel 2000, il Giardino della Foresta del Leone è stato formalmente inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale.

Durante la riunione, sia il Giardino della Foresta del Leone che il Giardino di Boboli hanno dimostrato il loro fascino unico come rappresentati di giardini classici cinesi e italiani. La conversazione è stata pragmatica ed efficiente, con risultati fruttuosi. Zhang Jie, responsabile dell’Ufficio di gestione del Giardino della Foresta del Leon, ha così commentato: “Abbiamo stabilito un’amichevole partnership con il Giardino di Boboli, abbiamo discusso le nostre esperienze di amministrazione riguardo alla protezione dei due patrimoni, rafforzato le attività pubblicitarie e abbiamo provato a tenere esposizioni in ciascun giardino, per introdurre il prezioso patrimonio storico e culturale condiviso dall’umanità.” Nel corso della riunione, entrambe la parti hanno migliorato la mutua comprensione e rinforzato l’amicizia con mutui inviti a visitare i giardini e scambiando regali che presentavano caratteristiche locali.

