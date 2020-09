AM Best Baja Calificaciones Crediticias de XL Seguros México, S.A. de C.V.; Las Coloca Bajo Revisión con Implicaciones Negativas

MÉXICO, D.F.--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha bajado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) a B++ (Buena) de A+ (Superior), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) a “bbb+” de “aa-” y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) a “aa+.MX” de “aaa.MX” para XL Seguros México, S.A. de C.V. (XLSM) (México). Al mismo tiempo, AM Best ha colocado estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) bajo revisión con implicaciones negativas. Esta acción de calificación se da después del anuncio de que se ha solicitado la autorización legal para transferir el portafolio de XLSM a AXA Seguros S.A. de C.V. (AXA).

Las calificaciones de XLSM reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Previo a estas acciones de calificación, XLSM era miembro de XL Bermuda Ltd (XL) y era considerada por AM Best como una subsidiaria de importancia estratégica. El 26 de agosto de 2020, XLSM anunció que había iniciado el procedimiento de autorización con las autoridades mexicanas para una transferencia de portafolio entre XLSM y AXA. Debido a este evento, AM Best ya no considera a XLSM estratégicamente importante y ha removido su código de afiliación de grupo.

El nivel de la fortaleza del balance de XLSM de muy fuerte es resultado de la capitalización ajustada por riesgos de la compañía, lograda a través de la reinversión de utilidades a lo largo de los años, así como de su extenso programa de reaseguro colocado dentro del Grupo XL. Aunque enfrenta volatilidad en el crecimiento de primas, dada la naturaleza competitiva del segmento de daños, XLSM ha permanecido rentable, respaldada por las comisiones de reaseguro, dado su perfil de cesión. El perfil de negocio de la compañía está limitado por las capacidades de suscripción restantes una vez que se complete la transferencia del portafolio.

La transferencia del portafolio permanece en una etapa inicial y sigue estando sujeta a la aprobación definitiva de las autoridades mexicanas. Las calificaciones permanecerán bajo revisión con implicaciones negativas hasta que AM Best pueda evaluar completamente la posición financiera de XLSM después de completarse la transacción.

