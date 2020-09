H.I.G. Capital investe in DGS S.p.A.

MILANO--(BUSINESS WIRE)--H.I.G. Europe (“H.I.G.”), filiale europea del fondo d’investimento internazionale H.I.G. Capital con €34 miliardi di capitale in gestione, annuncia il perfezionamento dell’acquisizione di una partecipazione di controllo in DGS S.p.A. (la “Società”), primario operatore nel mercato italiano dell’Information Technology.

Con un fatturato di oltre €115 milioni e 890 dipendenti, dalla sua fondazione nel 1997 DGS ha supportato clienti blue-chip nella progettazione, integrazione e manutenzione di sistemi IT complessi, specializzandosi nella trasformazione digitale dei processi aziendali e nei servizi di cybersecurity.

La Società offre soluzioni e servizi a supporto della trasformazione digitale dei processi aziendali (system integration applicativa sulle principali piattaforme ERP, CRM, PLM/SCM e applicazioni proprietarie, gestione di dati - big data e analytics - ed infrastrutture), la gamma completa di servizi di cybersecurity (consulenza, data protection, network protection, monitoring & control services) e consulenza IT direzionale. Grazie alle partnerships con i primari vendors IT globali ed alla specializzazione del proprio personale tecnico dotato di oltre 1.500 certificazioni, DGS offre servizi informatici tailor-made a clienti con un alto grado di sofisticazione operanti in vari settori, tra cui, il settore pubblico, il settore dell’energia, la produzione industriale, i servizi finanziari e le telecomunicazioni.

H.I.G. ha una vasta esperienza nel settore IT, con oltre 30 operazioni completate a livello globale, e intende sostenere DGS nella prossima fase di sviluppo, con l’obiettivo di cogliere opportunità di crescita sia organica sia per linee esterne.

Vincenzo Fiengo e Salvatore Frosina, fondatori, Co-CEO, e attuali azionisti di DGS che re-investiranno al fianco di H.I.G. e continueranno a guidare l’azienda, hanno commentato: “L’ingresso di H.I.G., un fondo d’investimento globale, in DGS rappresenta un riconoscimento del grande potenziale di crescita di DGS, visti il posizionamento consolidato nel settore e l’esposizione a segmenti in forte crescita quali la digital transformation e la cybersecurity. Con il supporto di H.I.G. riteniamo che la società possa svilupparsi più velocemente, con una combinazione di progetti di crescita organica e mirate acquisizioni”.

Raffaele Legnani, Managing Director a capo dell’ufficio di H.I.G. in Italia, ha aggiunto: “DGS vanta un forte posizionamento competitivo in Italia, comprovato da un tasso di crescita storico superiore al mercato, e un prestigioso track-record come partner di clienti blue-chip, basato su capacità tecniche avanzate”.

Nell’operazione il fondo H.I.G. è stato assistito dallo studio legale King & Wood Mallesons, da Boston Consulting Group (business due diligence), da PwC (financial, tax due diligence e debt advisory), dallo studio Spada Partners per la strutturazione dell’operazione e da Phinance Partners in qualità di financial advisor. L’acquisizione è stata finanziata da UBI Banca, Banco BPM, Intesa San Paolo, Deutsche Bank e Springrowth SGR, assistite dallo studio legale Orrick, e Antares AZ, assistito da Bonelli Erede con Lombardi. I venditori sono stati assistiti da Fineurop Soditic quale financial advisor e dallo studio legale Hogan Lovells.

Su DGS

Con sede a Roma, DGS opera da oltre 20 anni nel mercato dei servizi ICT alle imprese pubbliche e private. La Società si è specializzata nell’offerta di soluzioni digitali per la trasformazione dei processi aziendali (che includono progetti di system integration applicativa e applicazioni proprietarie), di servizi di cybersecurity e di consulenza IT direzionale. DGS ha affiancato storicamente clienti di grandi dimensioni leader nei rispettivi settori, garantendo elevati standard tecnici grazie al vasto organico di 890 dipendenti dotati di 1.500 certificazioni informatiche e a partnerships durature con i maggiori vendors globali di software e applicativi. Con l’obiettivo di espandere ulteriormente i mercati di riferimento ed il portafoglio di offerta, la Società ha recentemente completato l’acquisizione di due realtà, Maneat, con un posizionamento consolidato nei settori automobilistico e aerospaziale, e Porini, primario partner di Microsoft con una gamma di applicazioni proprietarie indirizzate principalmente ai settori della moda e del lusso.

Su H.I.G. Capital

H.I.G. Capital è uno dei principali fondi di investimento internazionali nel settore del private equity e degli alternative assets con €34 miliardi di capitale in gestione*. Basato a Miami e con uffici in Europa a Londra, Amburgo, Madrid, Milano e Parigi, e negli Stati Uniti e America Latina a New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Bogotà, Rio de Janeiro e San Paolo, H.I.G. Capital è specializzata nel fornire capitale e finanziamenti alle piccole e medie imprese con un approccio flessibile, industriale e indirizzato alla creazione di valore:

i fondi di private equity investono in management buyout, ricapitalizzazioni e carve-out di imprese industriali e di servizi, sia con buona redditività che underperforming; i fondi di debito investono in strumenti di finanziamento senior, unitranche e junior, sia sul mercato primario che secondario. Attraverso la famiglia di veicoli WhiteHorse, H.I.G. è anche un primario CLO manager e gestisce una BDC quotata, WhiteHorse Finance; i fondi immobiliari investono in value-add real estate assets che possono beneficiare di una più efficiente attività di asset management.

Dal 1993, anno della sua fondazione, H.I.G. Capital ha investito e gestito più di 300 società in tutto il mondo. L’attuale portafoglio include più di 100 aziende con un fatturato complessivo di oltre €28 miliardi. Per ulteriori informazioni, si prega di far riferimento al sito web www.higcapital.com

* Basato sul totale degli impegni gestiti da H.I.G. Capital e dalle sue affiliate.