Ormendes SA – Il primo studio clinico a suggerire il ruolo della batterioterapia in pazienti con forma grave di Covid-19 

LOSANNA, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Ormendes SA annuncia che una delle sue formulazioni di probiotici è stata utilizzata in uno studio clinico come supplemento alla terapia standard di pazienti con COVID-19, i cui risultati sono stati ora pubblicati su Frontiers in Medicine.

Dopo un periodo di incertezze, è ora evidente che polmonite e sintomi gastrointestinali siano manifestazioni cliniche predominanti della COVID-19, poiché entrambi gli apparati esprimono il recettore ACE2 attraverso il quale il virus SARS CoV-2 può entrare nelle cellule. In particolare modo nell’apparato gastrointestinale, dove i recettori ACE2 sono presenti in grandi quantità, il coronavirus può moltiplicarsi velocemente. Da qui l’innovativa idea di usare un mix di ceppi batterici (Sivomixx®800) con attività biochimiche, antivirali e immunologiche comprovate per rafforzare le difese di persone infette dal virus SARS CoV-2.

Per uno studio condotto al Policlinico Umberto I presso l’Università “Sapienza" di Roma, sono stati reclutati 70 pazienti con Covid-19 con interessamento polmonare e per i quali era stata richiesta una terapia con ossigeno non invasiva. I pazienti sono stati divisi in due gruppi, uno composto da 42 persone e l’altro da 28. Entrambi i gruppi hanno ricevuto un trattamento basato su idrossiclorochina, antibiotici e/o tocilizumab, ma solo i 28 pazienti del secondo gruppo hanno ricevuto contemporaneamente Sivomixx®800. È interessante osservare che nell’arco di alcuni giorni quasi tutti i pazienti trattati con il probiotico hanno mostrato remissione di diarrea e febbre, con miglioramento della debolezza fisica e della mialgia. I pazienti che hanno ricevuto la batterioterapia per via orale sono tutti sopravvissuti alla COVID-19 e nessuno di loro ha richiesto ventilazione forzata, invasiva; in aggiunta, il rischio stimato di sviluppare insufficienza respiratoria è stato otto volte minore rispetto al gruppo la cui terapia non è stata integrata con la formulazione.

Lo studio è stato pubblicato su Frontiers in Medicine (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2020.00389/full). I dati di questo studio indipendente sono preliminari e dovranno essere confermati da una sperimentazione clinica più ampia.

SivoMixx®800

SivoMixx®800 è un integratore alimentare contenente diversi ceppi di batteri lattici e bifidobatteri a una concentrazione di 800 miliardi di UFC (Unità Formanti Colonie) per bustina. Il prodotto non ha lo scopo di trattare, prevenire o curare alcuna malattia.

Per maggiori informazioni visitare www.sivomixx800.com

Informazioni su Ormendes

Ormendes è un’azienda biotech che sviluppa e commercializza prodotti bioterapeutici vivi (www.ormendes.ch). Sivomixx® 800 è un integratore alimentare probiotico (www.sivomixx800.com)

