Omnitracs透過收購SmartDrive擴展其平臺業務

達拉斯和聖地牙哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--以SaaS為基礎的車隊管理和資料分析解決方案的領導者兼運輸科技的先驅Omnitracs, LLC，和視訊安全和交通資訊領導者SmartDrive今日宣布，雙方已就Omnitracs收購SmartDrive達成了最終協議。兩家運輸技術領導者將透過合併後的公司，共同提供業界首創的融合端對端平臺，以最佳化安全性、駕駛員效率和工作流程以及路線規劃、調度和合規性。

無處不在的連接、先進的硬體以及強大的人工智慧(AI)和機器學習(ML)等技術進步即將為價值600億美元的運輸技術產業的各個方面釋放價值和提高效率發揮重要作用。但是，要在高度碎片化的車隊業務中釋放這種價值需要足夠的資料和相關性。合併後的新公司將首次把駕車環境與來自數千億個資料點的營運洞察相結合，為駕駛員、後勤和客戶服務等部門帶來全新的體驗。

Omnitracs執行長Ray Greer表示：「透過將SmartDrive無與倫比的交通智慧平臺、視訊安全硬體和風險分析服務產品與Omnitracs One平臺相整合，我們可以提供以AI和ML為基礎的融合解決方案，重新定義當今商業運輸的未來。我們將提供即時風險緩解，最佳化從駕駛室和車輛感測器到調度和後勤的資料流程，並實現卓越的駕駛員體驗，以增強安全性、效率和卓越營運。我們長期以來一直對SmartDrive以客戶為中心的技術創新以及世界一流的支援和服務感到欽佩。我們期待著迎接SmartDrive的高素質團隊加入Omnitracs大家庭。」

沒有一種通用的解決方案可以適合當今的所有車隊：石油和天然氣營運的需求與一般貨運的需求有很大不同——而這兩者又都不同於本地送貨和其他數十種運輸實務。Omnitracs和SmartDrive的業務都圍繞著提供具有靈活適應性的企業級解決方案而建立，可以預測並滿足所服務的每個車隊的不同營運要求。現在，兩家公司從數十年的合作中所獲得的深厚經驗將使合併後的公司能夠大規模地從容因應複雜的業務需求。

SmartDrive執行長Steve Mitgang表示：「我們對於和Omnitracs合併感到非常興奮，並期待著實現和推動合併後的前景，以使我們共同的客戶受惠。Omnitracs與我們志趣相投，也看到了資料對於創新以及解決車隊和運輸業的實際挑戰的力量。」

新冠疫情大流行突顯了商業駕駛員的重要作用，因為卡車運輸業對確保關鍵醫療用品和設備以及基本消費品的供應發揮了重要作用。考慮到長期以來合格駕駛員的短缺和高離職率，創造和維持良好的駕駛員體驗(DX)對車隊的成功極為重要。但是，近來運輸技術的進步導致設備和感測器激增，需要多個行動通訊連接，孤立資料流程造成了冗餘，以及由於車載和後臺系統的不同而導致的其他低效率，所有這些都使DX變得複雜。

SmartDrive經過驗證的視訊安全方案，結合Omnitracs同級最佳的駕駛員工作流程，再加上兩家公司多年來配合無間的交通智慧合作，為簡化和增強DX提供了機會。合併後的公司將提供最完善、最智慧的DX，以及正確的駕駛室和後臺決策、警報和駕駛指導——將顯著提升車隊安全、燃油效率、營運和財務收益的虛擬副駕駛員。

C.R. England, Inc.執行長Chad England表示：「多年來，我們與Omnitracs和SmartDrive都進行了良好的合作。我們很高興看到這兩家公司合併。我們相信，他們的業務整合將幫助C.R. England提高效率。我們對Omnitracs和SmartDrive的新關係表示祝賀，並對未來充滿信心。」

該交易預計將在滿足特別成交條件，包括例行監管核准後，在第三季或第四季的晚些時候完成。在此項收購中，Kirkland & Ellis LLP為Omnitracs提供了諮詢，PJT Partners擔任獨家財務顧問，Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP擔任SmartDrive的法律顧問。

關於SmartDrive

SmartDrive Systems為車隊和駕駛員提供前所未有的駕駛表現洞察和分析，幫助節省燃油、費用和挽救生命。其視訊安全、預測分析、遠端資訊處理、合規和個人化性能計畫可幫助車隊提高駕駛技能，降低營運成本，和實現可觀的投資報酬率。透過易於使用的管理服務，車隊和駕駛員可以隨時隨地存取和自我管理駕駛表現。該公司已連續六年在德勤「高科技高成長500大」(Technology Fast 500™)評選中被評為發展最快的公司之一，完成了近250億英里的里程，並整理出了包含逾3億次風險駕駛事件分析的全球最大資料庫。SmartDrive Systems總部位於加州聖地牙哥，在全球擁有逾725名員工。

關於Omnitracs, LLC

Omnitracs, LLC是為所有商業模式提供卡車解決方案的全球先驅。Omnitracs的1,100多名員工提供以軟體即服務為基礎的解決方案，幫助1.4萬多家客戶在70多個國家管理近110萬項資產。該公司在35年前率先使用商用車輛遠端資訊處理，如今已成為創新性直覺技術的強者。Omnitracs透過技術和洞察來革新運輸業，提供一流的合規、安全與保障、生產力、遠端資訊處理與追蹤、運輸管理(TMS)、計畫與交付、資料與分析以及專業服務解決方案。

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