Omnitracs通过收购SmartDrive扩展其平台业务

达拉斯和圣地亚哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--基于SaaS的车队管理和数据分析解决方案的领导者兼运输科技的先驱Omnitracs, LLC，和基于视频的安全和交通信息领导者SmartDrive今日宣布，它们已就Omnitracs收购SmartDrive达成了最终协议。两家运输技术领导者将通过合并后的公司，共同提供业界首创的融合端到端平台，以优化安全性、驾驶员效率和工作流程以及路线规划、调度和合规性。

无处不在的连接、先进的硬件以及强大的人工智能(AI)和机器学习(ML)等技术进步即将为价值600亿美元的运输技术行业的各个方面释放价值和提高效率发挥重要作用。但是，要在高度碎片化的车队业务中释放这种价值需要足够的数据和相关性。合并后的新公司将首次把驾车环境与来自数千亿个数据点的运营洞察相结合，为驾驶员、后勤和客户服务等部门带来全新的体验。

Omnitracs首席执行官Ray Greer表示：“通过将SmartDrive无与伦比的交通智能平台、视频安全硬件和风险分析服务产品与Omnitracs One平台相集成，我们可以提供基于AI和ML的融合解决方案，重新定义当今商业运输的未来。我们将提供实时风险缓解，优化从驾驶室和车辆传感器到调度和后勤的数据流，并实现卓越的驾驶员体验，以增强安全性、效率和卓越运营。我们长期以来一直对SmartDrive以客户为中心的技术创新以及世界一流的支持和服务感到钦佩。我们期待着迎接SmartDrive的高素质团队加入Omnitracs大家庭。”

没有一种通用的解决方案可以适合当今的所有车队：石油和天然气运营的需求与一般货运的需求有很大不同——而这两者又都不同于本地送货和其他数十种运输实践。Omnitracs和SmartDrive的业务都围绕着提供具有灵活适应性的企业级解决方案而建立，可以预测并满足所服务的每个车队的不同运营要求。现在，两家公司从数十年的合作中所获得的深厚经验将使合并后的公司能够大规模地从容应对复杂的业务需求。

SmartDrive首席执行官Steve Mitgang表示：“我们对于和Omnitracs合并感到非常兴奋，并期待着实现和推进合并后的前景，以使我们共同的客户受益。Omnitracs与我们志趣相投，也看到了数据对于创新以及解决车队和运输行业的实际挑战的力量。”

新冠疫情大流行突显了商业驾驶员的重要作用，因为卡车运输业对确保关键医疗用品和设备以及基本消费品的供应发挥了重要作用。考虑到长期以来合格驾驶员的短缺和高离职率，创造和维持良好的驾驶员体验(DX)对车队的成功至关重要。但是，近来运输技术的进步导致设备和传感器激增，需要多个蜂窝连接，孤立数据流造成了冗余，以及由于车载和后台系统的不同而导致的其他低效率，所有这些都使DX变得复杂。

SmartDrive经过验证的基于视频的安全方案，结合Omnitracs同类最佳的驾驶员工作流程，再加上两家公司多年来配合无间的交通智能合作，为简化和增强DX提供了机会。合并后的公司将提供最完善、最智能的DX，以及正确的驾驶室和后台决策、警报和驾驶指导——将显著提升车队安全、燃油效率、运营和财务收益的虚拟副驾驶员。

C.R. England, Inc.首席执行官Chad England表示：“多年来，我们与Omnitracs和SmartDrive都进行了良好的合作。我们很高兴看到这两家公司合并。我们相信，他们的业务整合将帮助C.R. England提高效率。我们对Omnitracs和SmartDrive的新关系表示祝贺，并对未来充满信心。”

该交易预计将在满足惯例成交条件，包括例行监管批准后，在第三季度或第四季度的晚些时候完成。在此项收购中，Kirkland & Ellis LLP为Omnitracs提供了咨询，PJT Partners担任独家财务顾问，Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP担任SmartDrive的法律顾问。

关于SmartDrive

SmartDrive Systems为车队和驾驶员提供前所未有的驾驶表现洞察和分析，帮助节省燃油、费用和挽救生命。其视频安全、预测分析、远程信息处理、合规和个性化性能计划可帮助车队提高驾驶技能，降低运营成本，和实现可观的投资回报。通过易于使用的管理服务，车队和驾驶员可以随时随地访问和自我管理驾驶表现。该公司已连续六年在德勤“高科技高成长500强”(Technology Fast 500™)评选中被评为发展最快的公司之一，完成了近250亿英里的里程，并整理出了包含逾3亿次风险驾驶事件分析的全球最大数据库。SmartDrive Systems总部位于加州圣地亚哥，在全球拥有逾725名员工。

关于Omnitracs, LLC

Omnitracs, LLC是为所有商业模式提供卡车解决方案的全球先驱。Omnitracs的1,100多名员工提供基于软件即服务的解决方案，帮助1.4万多家客户在70多个国家管理近110万项资产。该公司在35年前率先使用商用车辆远程信息处理，如今已成为创新性直观技术的强者。Omnitracs通过技术和洞察来革新运输行业，提供一流的合规、安全与保障、生产力、远程信息处理与跟踪、运输管理(TMS)、计划与交付、数据与分析以及专业服务解决方案。

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