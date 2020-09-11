Digital Currency Group收購一流的的比特幣與數位資產交易所Luno

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--建立、購買並投資區塊鏈公司的全球性企業Digital Currency Group (DCG)今天宣佈收購一流的加密貨幣交易所Luno。Luno總部位於倫敦，在新加坡和開普敦設有地區中心，近年來公司發展迅速，擁有近400名員工和在40多個國家的逾500萬名全球客戶。總部位於紐約的DCG將做出重要財務承諾，幫助Luno進行全球擴張，包括Luno目前營運所在的地區以及其他地區。本次交易的財務條款沒有揭露。

在共同創辦人兼執行長Marcus Swanepoel的帶領下，Luno已成為許多新興及邊境市場的重要數位資產企業，為非洲、亞洲和歐洲的個人提供數位資產教育、知識和投資工具等。Luno幫助擴大了全球加密貨幣投資群體，其客戶群在2020年呈現創紀錄的成長。在加密貨幣擁有率最高的幾個國家中，Luno都是主要的交易所，這些國家包括南非（其公民擁有數位貨幣的百分比為第三高）、奈及利亞（第五高）、印尼（第六高）和馬來西亞（第十高）。1

DCG是一家投資公司，已支持全球逾160家區塊鏈公司。除了其創業投資組合外，DCG還是幾家全資子公司的母公司，這些子公司包括Grayscale Investments（全球最大的數位貨幣資產管理公司）、Genesis（一流的數位資產主要經紀公司）、CoinDesk（業界卓越的媒體與活動公司）以及最近成立的Foundry，其為比特幣挖礦商和製造商提供機構級專長、資本和市場情報。

DCG在2014年Luno的種子輪融資中首次投資Luno。

DCG創辦人兼執行長Barry Silbert表示：「我們很榮幸能夠以早期投資者的身分支持Luno，並且我們認可建立使命驅動型公司的共同承諾，這些公司可協助改變傳統金融服務並提高世界各地人們的經濟自由。Luno是一家高成長的全球企業，擁有透過收購進行有機擴張的龐大機會。」

DCG允許其子公司以獨立公司的型態營運，並提供領導力、合作關係和投資資金以幫助這些企業進行擴張。Luno領導團隊將完整保留，且Swanepoel將以執行長的身分領導收購工作。

Swanepoel表示：「對於Luno而言，過去七年是一段極其令人振奮的歷程，在此期間，我們協助數百萬名客戶首次獲得加密貨幣。而DCG在這段時期一直是Luno發展過程中不可或缺的一部分，從第一天起就致力於全面協調我們的願景和文化。正當我們經歷業界如此關鍵的成長時刻之際，我們得到DCG的全力支持，這不僅是Luno振奮且重要的里程碑，更重要的是，此將顯著增強我們達成目標的能力，即協助10億人到2030年時升級至更好的金融體系。」

Silbert補充道：「自我們進行初始投資以來，我們對Marcus以及Luno團隊的印象就極其深刻。Marcus瞭解我們的文化，並認同Luno將能夠順利融入DCG大家庭。他是專注且高度誠信的領導人，正是我們希望在加密貨幣行業處於轉折點的關鍵時刻能夠運行我們某個分公司的合適人選。」

Luno成立於2013年，已得到Naspers Group和Balderton Capital等全球科技巨擘的支持。在過去的七年中，Luno一直致力於為全球推動金融體系的升級。該公司認為，傳統系統是為非數位時代建立的，忽略了現代人的需求並增加了不必要的低效率因素和控制功能。現在，世界可以使用比特幣和以太坊等新技術，這些技術將從根本上改變人們看待和使用錢財的方式。就像通訊產業從固定電話發展到行動電話一樣，錢財最終也將跟上其他資訊革命的步伐。

Luno在吉隆坡、拉哥斯、雅加達和約翰尼斯堡設有地區辦事處，並將繼續著重於其目前在歐洲、非洲和亞洲經營業務的地區。Luno團隊還制定了積極的未來成長路線圖，並將最終與全球金融服務公司競爭。Luno正在為全球各地的職位積極招聘員工。

關於Digital Currency Group

DCG是在全球建立、購買並投資區塊鏈公司的全球性企業。DCG由執行長Barry Silbert於2015年創立，他是區塊鏈領域最活躍的投資者，其使命是透過數位資產和區塊鏈技術的擴散，加快發展更好的金融體系。

如今，DCG處於業界的中心，為35個國家的160多家公司提供支援。DCG還直接投資數位貨幣和其他數位資產。

除了其投資組合外，DCG還是Grayscale Investments、Genesis、CoinDesk和Foundry的母公司。

關於Luno

Luno是全球一流的加密貨幣公司，其使命是為世界升級金融體系。

Luno由執行長Marcus Swanepoel和科技長Timothy Stranex於2013年共同創立，目前已建立一支近400人的團隊，總部位於倫敦，在新加坡和開普敦設有地區中心。Luno在40多個國家擁有逾500萬名客戶，其產品和服務可協助人們輕鬆、安全地購買、出售、儲存和瞭解加密貨幣（例如比特幣和以太坊）。

1 資料來源：《數位2020：全球數位產業概覽》

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