Digital Currency Group收购领先的比特币与数字资产交易所Luno

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--建立、购买并投资区块链公司的全球性企业Digital Currency Group (DCG)今天宣布收购领先的加密货币交易所Luno。Luno总部位于伦敦，在新加坡和开普敦设有地区中心，近年来公司发展迅速，拥有近400名员工和在40多个国家的逾500万全球客户。总部位于纽约的DCG将做出重要财务承诺，帮助Luno进行全球扩张，包括Luno目前开展运营所在的地区以及其他地区。本次交易的财务条款没有披露。

在联合创始人兼首席执行官Marcus Swanepoel的带领下，Luno已成为许多新兴及前沿市场的重要数字资产企业，为非洲、亚洲和欧洲的个人提供数字资产教育、知识和投资工具等。Luno帮助扩展了全球加密货币投资群体，其客户群在2020年实现了创纪录增长。Luno是加密货币拥有率最高的几个国家的领先交易所，这些国家包括南非（其公民拥有数字货币的百分比为第三高）、尼日利亚（第五高）、印度尼西亚（第六高）和马来西亚（第十高）。1

DCG是一家投资公司，已支持全球逾160家区块链公司。除了其风险投资组合外，DCG还是几家全资子公司的母公司，这些子公司包括Grayscale Investments（全球最大数字货币资产管理公司）、Genesis（领先数字资产主要经纪公司）、CoinDesk（业内卓越的媒体与活动公司）以及最近成立的Foundry，其为比特币挖矿商和制造商提供机构级专长、资本和市场情报。

DCG在2014年Luno的种子轮融资中首次投资了Luno。

DCG创始人兼首席执行官Barry Silbert表示：“我们很荣幸能够作为早期投资者支持Luno，并且我们认可建立使命驱动型公司的共同承诺，这些公司可帮助改变传统金融服务并提高世界各地人们的经济自由。Luno是一家高增长的全球企业，拥有通过收购进行有机扩张的巨大机会。”

DCG允许其子公司作为独立公司开展运营，并提供领导力、合作关系和投资资金以帮助这些企业进行扩张。Luno领导团队将完整保留，且Swanepoel将作为首席执行官领导收购工作。

Swanepoel表示：“对于Luno而言，过去七年是一段极其激动人心的旅程，在此期间，我们帮助数百万客户首次获得加密货币。而DCG在这段时期一直是Luno发展过程中不可或缺的一部分，我们从第一天起就致力于全面协调我们的愿景和文化。正当我们经历行业中如此关键的增长时刻之际，我们得到了DCG的全力支持，这不仅是Luno振奋且重要的里程碑，更重要的是，其将显著增强我们实现目标的能力，即帮助10亿人到2030年前升级至更好的金融体系。”

Silbert补充道：“自我们进行初始投资以来，我们对Marcus以及Luno团队的印象就极其深刻。Marcus了解我们的文化，并认同Luno将能够很好地融入DCG大家庭。他是一个专注且高度诚信的领导者，正是我们希望在加密货币行业处于拐点的关键时刻能够运营我们某个分公司的合适人选。”

Luno成立于2013年，已得到Naspers Group和Balderton Capital等全球科技巨头的支持。在过去的七年中，Luno一直致力于为全球实现金融体系的升级。该公司认为，传统系统是为非数字时代构建的，其忽略了现代人的需求并增加了不必要的低效率因素和控制功能。现在，世界可以使用比特币和以太坊等新技术，这些技术将从根本上改变人们看待和使用钱财的方式。就像通信行业从固定电话发展到移动电话一样，钱财最终也将跟上其他信息革命的步伐。

Luno在吉隆坡、拉各斯、雅加达和约翰内斯堡设有地区办事处，并将继续着重于其目前在欧洲、非洲和亚洲开展业务的地区。Luno团队还制定了积极的未来增长路线图，并将最终与全球金融服务公司相竞争。Luno正在为全球各地的工作岗位积极招聘员工。

关于Digital Currency Group

DCG是一家在全球范围内建立、购买并投资区块链公司的全球企业。DCG由首席执行官Barry Silbert于2015年创立，是区块链领域最活跃的投资者，其使命是通过数字资产和区块链技术的扩散加快发展更好的金融体系。

如今，DCG处于行业的中心，为35个国家的160多家公司提供支持。DCG还直接投资数字货币和其他数字资产。

除了其投资组合外，DCG还是Grayscale Investments、Genesis、CoinDesk和Foundry的母公司。

关于Luno

Luno是一家全球领先的加密货币公司，其使命是为世界升级金融体系。

Luno由首席执行官Marcus Swanepoel和首席技术官Timothy Stranex于2013年共同创立，目前已组建一支近400人的团队，总部位于伦敦，在新加坡和开普敦设有地区中心。Luno在40多个国家拥有逾500万客户，其产品和服务可帮助人们轻松、安全地购买、出售、存储和了解加密货币（例如比特币和以太坊）。

1 资料来源：《数字2020：全球数字行业概览》

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