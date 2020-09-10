Marelli授予Wipro一項多年期全球汽車軟體工程合約

印度班加羅爾和日本崎玉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的資訊科技、顧問服務和業務流程服務公司Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO)和Marelli今天宣佈，他們已達成一項關於汽車工程服務的多年期全球協定。

Marelli是全球首屈一指的汽車產業獨立供應商之一，營運總部位於日本琦玉和義大利科貝塔。

這種各個業務部門之間的合作所帶來的整合綜效將有助於Marelli加速實現其價值和願景：即與客戶合作以改變運輸的未來。作為該協議的一部分，Wipro將利用其EngineeringNXT架構和深厚的汽車工程專長，為Marelli建立軟體工程工廠。此外，這項合作還將有助於Marelli提高營運效率，並加快推出有關連線性和永續運輸解決方案的尖端科技。

Marelli執行副總裁兼商務、工程與科技長Detlef Juerss博士表示：「鑑於連線和運輸方式的快速演進，Marelli正在全球擴充其軟體工程能力。Marelli和Wipro之間的夥伴關係將使我們能夠在運輸領域發揮領導作用，並革新我們的產品以適應未來的市場需求。我們很高興Marelli能受益於Wipro的經驗、能力和執行速度。」

Wipro Limited工業與工程服務資深副總裁Harmeet Chauhan表示：「我們很高興被Marelli選為策略性工程合作夥伴，並期待支持他們實現願景。我們的EngineeringNXT服務平臺將在全球一流的汽車OEM和供應商的廣泛經驗支持下，透過這項策略性合作來加快Marelli的大規模創新能力。這一夥伴關係證明了我們為汽車產業所帶來的價值，並將讓我們在歐洲和日本這兩個不斷成長的策略性市場更上一層樓。」

Wipro Limited製造業務部資深副總裁Vinay Firake表示：「Wipro原本就是Marelli的IT合作夥伴，幫助該公司在全球推動IT服務的標準化、簡化和升級。我們很高興此次被選為Marelli的工程合作夥伴。與該公司擴大合作關係是我們一直以來為他們提供價值的證明。憑藉這項新協議，我們有信心為汽車消費者、OEM和Marelli集團帶來更好的業務成果。」

關於Marelli

MARELLI是汽車產業全球首屈一指的獨立供應商之一。我們在創新和卓越製造方面擁有強大而穩定的過往業績，我們的使命是與客戶和合作夥伴合作，以創造更安全、更綠色和更緊密互聯的世界，進而改變運輸的未來。MARELLI在全球擁有約6萬名員工，在亞洲、美洲、歐洲和非洲擁有170座工廠和研發中心，2019年的收入為134億歐元（1兆5,410億日圓）。

關於Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE:507685, NSE:WIPRO)是全球首屈一指的資訊科技、顧問服務和業務流程服務公司，致力於提供更有助於客戶經營業務的解決方案。Wipro憑藉深厚的產業經驗和「以科技促進業務」」(Business through Technology)的360度視野，交付了成功的業務成果。Wipro結合數位策略、以客戶為中心的設計、進階分析和產品工程方法，協助客戶創建成功的適應性業務。我們在全面服務組合、對永續發展的堅定承諾及良好的企業公民責任等方面廣受全球認可，公司現有超過18萬名敬業的員工，為遍及六大洲的客戶提供服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.wipro.com。

Wipro前瞻性陳述和警示性聲明

本文包含的前瞻性陳述代表Wipro對未來事件的看法，其中有許多在本質上具有固有的不確定性，並不在Wipro的控制範圍之內。此等陳述包括但不限於與Wipro發展前景、未來財務經營業績及其計畫、預期和打算有關的陳述。Wipro提醒讀者，本文中的前瞻性陳述受到風險和不確定性的影響，可能造成實際結果與此等陳述中預測的結果大相逕庭。這些風險和不確定性包括但不限於與以下因素有關的風險和不確定性：我們的盈餘、收入和利潤的波動；我們創造和管理成長、完成擬議之企業行動的能力；IT服務領域的激烈競爭；我們保持成本優勢的能力；印度工資水準的提高；我們吸引和保留高技能專業人員的能力；固定價格、固定時間的架構協議下產生的時間和成本超支；客戶集中；移民限制；我們管理國際業務營運的能力；我們重點關注領域的科技需求減少；電信網路中斷；我們成功完成和整合潛在收購的能力；我們服務合約中的損害賠償責任；我們進行策略性投資的公司能否成功；政府財政獎勵的撤銷；政治動盪；戰爭；關於融資或收購印度以外公司的法律限制；他人對我們智慧財產權的非法使用；以及影響我們業務和產業的一般經濟形勢。COVID-19疫情引發的形勢可能會減少科技支出，對於市場對本公司產品的需求造成不利影響，影響客戶消費率並可能會對客戶採購本公司服務的能力或意願產生負面影響，延緩潛在客戶的採購決策，損害我們提供現場諮詢服務的能力，致使我們無法向客戶交付服務或延緩交付服務，所有這些都有可能對我們未來的銷售額、經營業績及整體財務業績造成不利影響。此外，我們的業務也可能受到與COVID-19疫情有關且不在我們控制範圍之內的各種外部因素的負面影響。可能影響我們未來營運結果的其他風險，在我們遞交給美國證券交易委員會的文件中有更完整的說明，包括但不限於Form 20-F年報。這些文件可在www.sec.gov查閱。我們可能不時做出其他書面和口頭的前瞻性陳述，包括公司遞交給證券交易委員會的備案文件和我們給股東的報告中所包含的陳述。我們不承諾更新由我們或他人代表我們不時做出的任何前瞻性陳述。

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