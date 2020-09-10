Marelli授予Wipro一项为期多年的全球汽车软件工程合同

印度班加罗尔和日本崎玉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的信息技术、咨询和业务流程服务公司Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO)和Marelli今天宣布，他们已达成一项关于汽车工程服务的多年期全球协议。

Marelli是全球领先的汽车行业独立供应商之一，其运营总部位于日本琦玉和意大利科贝塔。

这种各个业务部门之间的合作所带来的整合协同效应将帮助Marelli加速实现其价值和愿景：即与客户合作以改变出行的未来。作为该协议的一部分，Wipro将利用其EngineeringNXT框架和深厚的汽车工程专长为Marelli建立一个软件工程工厂。此外，这项合作还将有助于Marelli提高运营效率，并加快推出有关连接性和可持续交通解决方案的尖端技术。

Marelli执行副总裁兼首席商务、工程与技术官Detlef Juerss博士表示：“鉴于连接和出行方式的快速演进，Marelli正在全球范围内扩展其软件工程能力。Marelli和Wipro之间的伙伴关系将使我们能够在出行领域发挥领导作用，并革新我们的产品以适应未来的市场需求。我们很高兴Marelli能受益于Wipro的经验、能力和执行速度。”

Wipro Limited工业与工程服务高级副总裁Harmeet Chauhan表示：“我们很高兴被Marelli选为其战略工程合作伙伴，并期待着支持他们实现其愿景。我们的EngineeringNXT服务平台将在全球领先的汽车OEM和供应商的广泛经验支持下，通过这项战略合作来加快Marelli的大规模创新能力。这一伙伴关系证明了我们为汽车行业所带来的价值，并将让我们在欧洲和日本这两个不断增长的战略市场上更上一层楼。”

Wipro Limited制造业务部高级副总裁Vinay Firake表示：“Wipro原本就是Marelli的IT合作伙伴，帮助该公司在全球范围内标准化、简化和增强其IT服务。我们很高兴此次被选为Marelli的工程合作伙伴。我们与该公司合作关系的扩展是我们一直以来为他们提供价值的证明。通过这项新协议，我们有信心为汽车消费者、OEM和Marelli集团带来更好的业务成果。”

关于Marelli

MARELLI是汽车行业全球领先的独立供应商之一。我们在创新和卓越制造方面拥有强大而稳定的过往业绩，我们的使命是通过与客户和合作伙伴合作来创造一个更安全、更绿色和更紧密联系的世界，以改变出行的未来。MARELLI在全球拥有约6万名员工，在亚洲、美洲、欧洲和非洲拥有170座工厂和研发中心，2019年的收入为134亿欧元（15,410亿日元）。

关于Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE:507685, NSE:WIPRO)是一家全球领先的信息技术、咨询和业务流程服务公司，致力于提供让其客户更好地开展业务的解决方案。Wipro凭借深厚的行业经验和360度的“以技术促进业务”(Business through Technology)的视角，交付了成功的业务成果。通过将数字战略、以客户为中心的设计、高级分析和产品工程方法相结合，Wipro帮助其客户创建成功的适应性业务。我们在全面服务组合、对可持续发展的坚定承诺及良好的企业公民责任等方面广受全球认可，公司现有超过18万名敬业的员工，为遍及六大洲的客户提供服务。如需了解更多信息，请访问www.wipro.com。

Wipro前瞻性声明和警示性声明

本文包含的前瞻性陈述代表Wipro对未来事件的看法，其中有许多在本质上具有固有的不确定性，并不在Wipro控制范围之内。此等陈述包括但不仅限于与Wipro发展前景、其未来财务经营业绩及其计划、预期和打算有关的陈述。Wipro提醒读者，本文中的前瞻性陈述受风险和不确定性影响，可能造成实际结果与此等陈述中预测的结果大相径庭。这些风险和不确定性包括但不仅限于与以下因素有关的风险和不确定性：我们盈利、收入和利润的波动；我们创造和管理增长、完成拟议之企业行动的能力；IT服务领域的激烈竞争；我们保持成本优势的能力；印度工资水平的提高；我们吸引和保留高技能专业人员的能力；固定价格、固定时间的框架协议下产生的时间和成本超支；客户集中；移民限制；我们管理国际业务运营的能力；我们重点关注领域的技术需求的减少；电信网络中断；我们成功完成和整合潜在收购的能力；我们服务合同中的损害赔偿责任；我们对其进行战略投资的公司能否成功；政府财政奖励的撤销；政治动荡；战争；关于融资或收购印度以外公司的法律限制；他人对我们知识产权的非法使用；以及影响我们业务和行业的一般经济形势。COVID-19疫情引发的形势可能会减少技术支出，对市场对我们产品的需求造成不利影响，影响客户消费率并可能会对客户采购我们服务的能力或意愿产生负面影响，推迟潜在客户的采购决策，损害我们提供现场咨询服务的能力，致使我们无法向客户交付服务或推迟交付服务，所有这些都有可能对我们未来的销售额、经营业绩及整体财务业绩造成不利影响。此外，我们的业务也可能受到与COVID-19疫情有关的并不在我们控制范围之内的各种外部因素的负面影响。可能影响我们未来运营结果的其他风险在我们提交给美国证券交易委员会的文件中有更完整的说明，包括但不仅限于Form 20-F年报。这些文件可从www.sec.gov查阅。我们可能不时做出其他书面和口头的前瞻性陈述，包括公司提交给证券交易委员会的备案文件和我们给股东的报告中所包含的陈述。我们不承诺更新由我们或他人代表我们不时做出的任何前瞻性陈述。

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